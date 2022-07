Buggyru čeká první letošní „domácí“ závod, na Slovakia Ring přiváží vylepšení

Fanoušci motorsportu se mohou těšit na další vrchol sezony. Navíc dojezdová vzdálenost není extrémně daleko. Tahače se po třech letech vracejí Slovakia Ring. To je dobrá zpráva především pro fanoušky z Moravy a Slezska, kteří to mají do Orechové Potôně blíž než do Mostu a mohou tak přijet fandit pilotům roudnického týmu Buggyra ZM Racing.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Tahače se po dvou sezonách vracejí Slovakia Ring. Foto: Buggyra | Foto: Deník/VLP Externista