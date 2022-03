Role hostitele se chopil Fabien Calvet svádějící na konci tisíciletí líté souboje s Martinem Kolocem. „Kdyby nám tehdy někdo řekl, že za dvacet let budou naše děti součástí jednoho týmu, asi bychom to brali s velkou rezervou,“ odhadoval. „Pro Adama a Téa, kteří už mají něco za sebou, se jedná vzhledem k náročnosti o ideální okruh, Natal s Florianem z Buggyra Academy budou muset být na začátku podstatně opatrnější.“

Jak prozradil Adam Lacko z pozice týmové jedničky, testování v Nogaru předcházela menší prověrka na letišti v Panenském Týnci. „Nepouštěli jsme se do žádných velkých akcí, víceméně jsme se před odjezdem do Francie potřebovali přesvědčit, že nejsme úplně mimo, takže jsme sem jeli relativně v klidu.“

Jak potvrdil Lacko z pozice tradičního favorita, který od roku 2015 nechyběl ani jednou na stupních vítězů, díky novinkám na přední nápravě, Buggyra zrychlila. „Ve srovnání s loňskem jsme podstatně rychlejší, najít během zimy sekundu, je super, taky jsem Robinovi hned gratuloval. Máme data, jejich analýza se promítne hned na dalším testování na Nürburgringu,“ konstatoval elitní pilot, když se tradičně nepouštěl do prognóz ohledně vývoje šampionátu. „Je to pořád stejné, chci vyhrávat, ale bude to těžké. Speciály MAN loni strašně zrychlily a smetly Iveco, Jochen se jako obhájce titulu nedostal ani na bednu…“

„Jsem maximálně spokojený, je vidět, že se přes zimu hodně na autech pracovalo, cíl v podobě první šestky se jeví jako hodně reálný. Na druhou stranu se testovalo na okruhu, který hodně dobře znám, uvidíme, jak na Nürburgringu,“ dodal Téo Calvet.

Podle závodního inženýra Robina Dolejše se během zimy podařilo vyřešit problémy minulé sezóny. „Nogaro je v první řadě o brzdách a zrychlení, zatím spokojenost, ale jsme teprve na začátku testovací série. Máme jednoznačně vítězné auto, uvidíme, jak se předvedou piloti,“ dodal se smíchem.

Přestože Téo Calvet letos nebude obhajovat titul francouzského mistra, Buggyra ve Francii zůstává. Stane se tak prostřednictvím jezdců Buggyra Academy France. „Program akademie se rozjíždí na plné obrátky. Jen v prvním pololetí letošního roku budeme mít 6 tréninkových kempů. Letos odjedeme celkem 48 závodních víkendů a plnohodnotnou účast v národním truckovém šampionátu bychom nezvládli, proto bude naším cílem na francouzské půdě výchova nových talentů.“

Na francouzské teenagery bude dohlížet Fabien Calvet, někdy i úřadující mistr Francie Téo. „Chlapci nebudou pod tlakem, čeká je spousta práce. Víme ale, že i nováček dokáže zajet dobrý výsledek, jako se to povedlo Aliyyah hned v prvním roce své truckové kariéry, kdy vyhrála v Nogaru,“ dodal týmový boss Martin Koloc.