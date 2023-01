„Za námi je další velmi náročná etapa. Všichni piloti vypadli hodně unaveně, měli toho plný brejle. Ale důležité je, že dorazili do cíle za světla, protože dneska v noci nás čeká velká zima. Teploty mají spadnout až k nule,“ zhodnotil dění na Dakaru šéf komunikace Buggyry Jan Kalivoda.

Josef Macháček zažil během erzety dlouhé 377 km svůj zatím nejdramatičtější moment letošního Dakaru. Se speciálem Buggyra Can-AM Dv 21 zabránil na poslední chvíli havárii. „Největší krizovka přišla, když jsme se málem srazili s autem. Oni jeli podél duny a my na ni najížděli. Bylo to ve velké rychlosti. Blížil se ke mně zleva a já měl dvě možnosti: buďto šlápnut na brzdu, což bych nemusel ubrzdit, nebo ještě přidat,“ uvedl jezdec Buggyra ZM Academy.

Jako zkušený účastník Dakaru ví, jak důležité je se na Dakaru neztratit. Proto oceňuje práci navigátora Davida Schovánka. „Když David naviguje, tak si myslím, že nemůžeme vůbec zabloudit. Když nenaviguje, tak to já spletu,“ dodal se smíchem Josef Macháček.

Aliyyah Koloc měla v první části čtvrteční etapy potíže s výkonem svého vozu. „Do etapy jsme vyjeli s problémem s výkonem, což bylo náročné v dunách. Písek tam byl velmi jemný a předjelo nás hodně aut,“ uvedla.

Pak se ale podařilo problém vyřešit a debutantka jela „plnou palbou“. Jenže to už se musela s navigátorem Stephanem Duplem domlouvat posunky. „Po dotankování nám přestaly fungovat mikrofony v helmách, takže Stephane používal jen ruce. 130 km před koncem měřeného úseku jsem jela až moc rychlé po písečné pistě. Trefila jsem jednu bouli a šla přes střechu. Ale mohli jsme dál pokračovat a dojeli do cíle,“ řekla Aliyyah Koloc s úlevou.

Jaroslav Valtr bojoval v náročném písečném terénu, co to dalo. "Duny, duny, duny. Jeli jsme naplno, ale musíme mít tvrdší předek. Ale jinak jsem spokojený. Měli jsme tam jedno zapadnutí. Van Kasteren nás hned vytáhl, ale i tak tam byla ztráta 10 – 15 minut. Bojovali jsme, co to šlo, víc z nás nevyrazíte,“ uvedl jezdec Tatra Buggyra ZM Racing.

Zkušený jezdec ale ví, že Dakar není sprint a důležitá je výdrž techniky. „Zatím jsme stále na začátku Dakaru. Uvidíme, co se bude dít dál. Myslím, že všem bude odcházet technika, protože se jede fakt rychle. Já jsem šel dneska na maximum," popsal Jaroslav Valtr čtvrteční boj s pískem,“ dodal pilot Tatry Phoenix.

Martin Šoltys, druhý závodník v barvách Tatra Buggyra ZM Racing, přiznal, že to byla zatím nejtěžší etapa. „Bylo to uskákaný, dlouhý. Jenom písek a duny, ale hodně těžký. V půlce nám odešly tlumiče, je to masakr.“

Ale i přes náročnou trať měl za volantem čas na krátká zamyšlení. „Dneska se mi v kabině objevil vzkaz, tak jsem si ho každou chvíli četl, přemýšlel jsem nad tím a snažil jsem se to dodržovat,“ připomněl Martin Šoltys vzkaz „Užívej!“, který se mu dnes ráno ozdobil kabinu jeho Tatry 815.