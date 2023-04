Víkendová dvanáctihodinovka v Mugellu dokázala týmu Buggyra ZM Racing, že vytrvalostní závody mohou být krásné i zrádné zároveň. Posádka Aliyyah Koloc, Adam Lacko a David Vršecký držela skvělé tempo a útočila na druhý letošní triumf v rámci seriálu 24H Series. Bohužel necelých 16 minut před koncem závodu přišla technická závada Mercedesu-AMG GT4. I tak znamenalo 303 odjetých kol výborné druhé místo ve třídě GT4.

Roudnická stáj Buggyra slaví další úspěch. Foto: Buggyra media | Foto: Deník/VLP Externista

„Takticky jsme to měli spočítané dobře, protože vedoucí Mercedes jel ještě tankovat, takže bychom projeli cílem první asi o 40 sekund. Ale to je ´kdyby byly´. Máme z toho ale ponaučení, spoustu nových dojmů, dat a zkušeností. Z toho se ponaučíme a příště budeme opět bojovat o vítězství,“ řekl s odhodláním Adam Lacko.

Po lednovém triumfu v závodě na šest hodin v Abu Dhabi dorazil tým Buggyra ZM Racing do Itálie s odhodláním, ale zároveň s pokorou. Evropská část šampionátu 24H Seiries, která v Mugellu startovala, znamenala totiž nové výzvy. Jednou ze zvláštností podniku pořádaného promotérskou organizací Creventic je rozdělení dvanáctihodinového závodu na dvě šestihodinové části.



Už v kvalifikaci trio Koloc, Lacko a Vršecký ukázalo, že se s ním musí počítat. Průměr všech tří časů na rychlé kolo vyslal posádku Mercedesu-AMG na pole position třídy GT4. Ovšem na zvlněném italském okruhu to nebyla snadná práce.

„Prakticky všichni měli nějaká škrtnutá kola za nedodržení limitů tratě. Buďto jsme si dráhu trošičku zkrátili nebo na výjezdu ze zatáčky přejeli bílou čáru. Bylo to na hraně, kdy jsme se zatnutými zuby modlili, aby aspoň jedno kolo bylo čisté,“ dal David Vršecký nahlédnout na specifika okruhového závodění.

Už první hodina sobotního šestihodinového souboje přinesla velké drama. David Vršecký rozjel závod skvěle, zajel dokonce nejrychlejší kolo dne své třídy, ale závodní speciál musel předčasně do boxů.“Cítil jsem obrovské vibrace auta. Vyměnili jsme brzdy a tím ztratili hodně času,“ vysvětlil Vršecký.

Zbytek dne se tak proměnil ve snahu minimalizovat ztrátu. Ale kouzlo endurance spočívá v tom, že každou minutu může přijít zvrat. Ten se konal v závěru sobotní části závodu, kdy měl vedoucí vůz kategorie GT4 velké technické trable a Buggyra se vrátila do vedení. „Sobota byla plná roztodivných emocí. Spousta se toho událo. Mugello je pro mě nová trať a já se ještě pořád učím, jak projet poslední zatáčku,“ prohodila s úsměvem Aliyyah Koloc.

Neděle se proměnila ve velkou taktickou bitvu. David Vršecký si znovu připsal nejrychlejší kolo dne. Klíčem k dobrému umístění byla správně zvolená strategie. Často byl kvůli havarovaným nebo porouchaným autům vyhlašován „kód 60“, který ve 24H Series nahrazuje safety car a znamená omezení maximální rychlosti na 60 km/h. To znamenalo správně vybrat dobu zastávky v boxech a tankování, které zde probíhá mimo depa ve speciálně vyhrazeném prostoru.

Buggyra ZM Racing si připravila dobrou strategii, která směřovala k triumfu. Jenže se projevila zásadní pravda vytrvalostních závodů. Řečeno s Voskovcem a Werichem: „Nikdy nic nikdo nemá míti za definitivní, neb nikdy nikdo neví, co se může státi.“ Bohužel asi čtvrthodinu před koncem to v Mercedesu-AMG to zachrčelo a Vršecký jej musel chtíc nechtíc odstavit mimo závodní dráhu. „Cítil jsme nějaké vibrace, snažil jsem se nevytáčet motor a šetřit vůz, jak to šlo. Ale pak se ozvala rána, asi spojka, a závod jsme ukončili dřív, než jsme chtěli,“ popsal Vršecký kritický moment.

Mírně smíšené pocity měla v neděli odpoledne i Aliyyah Koloc.„Nebyl to jednoduchý závod. Měli jsme velmi dobrou strategii, ztratit závod na šest hodin v posledních patnácti minutách není jednoduché. Ale přesvědčili jsme se, že dokážeme bojovat s konkurencí. Já jsem si dnes užila hodně kódu 60. Zažila jsem i děsivý okamžik, kdy mi na brzdě ustřelilo auto na olejové skvrně. Ale podařilo se mi to vybrat. Bylo super znovu se v autě střídat a Adamem a Davidem a už se těším na Spa,“ připomněla 18letá pilotka příští závod evropského šampionátu 24H Series, který se jede v květnu na slavné belgické trati.