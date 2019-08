Lacko s novým speciálem VK50 vstoupil do sezony skvěle a po úvodním podniku v Itálii by na první pozici. Hned v následujícím závodě v Maďarsku se ale propadl až na šesté místo. Po čtyřech zastávkách aktuálně drží třetí místo. Na druhého Španěla Albaceteho ztrácí jen šest bodů. Vedoucí obhájce titulu Němec Hahn už má ale náskok 67 bodů.

„Misano nás namlsalo. Mysleli jsme si, že jsme postavili skvělé auto, což je pravda, ale všechno chce čas. Po Maďarsku jsme hodně klesli a dostat se zpět na stupně nebylo jednoduché. Podařilo se nám to, ale není nic jistého. Šampionát je extrémně vyrovnaný a bude se bojovat až do posledního šachovnicového praporku v závěrečném závodě v Jaramě,“ říká šampion z roku 2017.

„Na začátku sezony to bylo nahoru dolu a teď pomalu lezeme zpět nahoru a zlepšujeme se. Teď nám přišly důležité komponenty, se kterými by to mohlo fungovat ještě lépe. Doufám, že se to v Mostě potvrdí, a my všichni uděláme maximum, abychom si alespoň jedno zlato odvezli,“ věří Lacko, který si v minulém závodě na Nürburgringu připsal první triumf v sezoně.

Po čtrnácti letech představí Buggyra na startovním roštu hned tři tahače. K Lackovi a Oly Janesovi se připojí zkušený Fin Mika Mäkinen. „V rámci projektu Buggyra Academy se chystáme příští rok startovat s třemi auty a tady máme možnost si vše vyzkoušet. Například z pohledu logistiky je to o něčem jiném,“ vysvětluje manažer týmu Jan Kalivoda.

Osmačtyřicetiletý Mäkinen v minulosti v ME startoval, v roce 2012 skončil celkově sedmý a o rok později osmý. Před dvěma lety vyhrál britský šampionát. „Věříme, že má na to uspět," říká Kalivoda na adresu Fina. V Mostě se představí ve speciálu, se kterým Adam Lacko před dvěma lety vybojoval titul mistra Evropy.

Program Total Czech Truck Prix 2019 v Mostě již tradičně startuje v pátek spanilou jízdou, kdy se závodní trucky podívají přímo do centra města. „Během víkendu pak bude probíhat na diváckém svahu Truck Festival. Letos by nám konečně mělo vyjít počasí, takže pro diváky je to skvělá zpráva, pro Adama, o kterém je známo, že preferuje mokrý okruh, už tolik ne, ale slíbil, že se s tím popere. Rádi bychom pokořili magickou hranici sta tisíc návštěvníků. Takže všichni fanoušci jsou vítáni,“ zve na tradičně ostře sledovanou motoristickou událost výkonný ředitel Autodrom Most Ivo Diviš.

Buggyra si k výročí 50 let značky připravila pro své fanoušky hned několik aktivit a soutěží. „Během Total Czech Truck Prix budeme na sociálních sítích soutěžit o hodinky Certina pod hashtagem #BUGGYRAslavi50. Další soutěže o velice zajímavé ceny, třeba i možnost spolujízdy v závodním speciálu, pak budou následovat až do konce letošního roku. V říjnu proběhne historicky první závod Buggyra Academy Race na Buggyra Offroad Polygonu v Milovicích. Takovým pomyslným vrcholem oslav výročí bude na začátku listopadu Buggyra Most Festival, kde budou moci návštěvníci vidět absolutně veškerou závodní techniku, kterou momentálně tým Buggyra Racing a Buggyra Academy disponuje,“ prozrazuje manažer týmu Kalivoda.