Všechny čtyři posádky roudnické Buggyry dorazily zdárně do cíle 43. ročníku Rallye Dakar. A všechny se umístily v top 10! Nejlépe se v Saúdské Arábii vedlo Josefu Macháčkovi, který ovládl vedlejší kategorii lehkých prototypů.

Josef Macháček s bájnou trofejí. | Foto: Buggyra

Třiašedesátiletý pilot buginy Can-Am přidal další úspěch ke svým pěti výhrám na čtyřkolce. Zároveň se stal nejstarším vítězem slavné soutěže. „Ještě si to nedokážu pořádně uvědomit. Na to je ještě brzy. Velké díky patří ale týmu, který do toho vložil neskutečně síly, ať už fyzické, ale i materiální. Každý den auta fungovala skvěle. Dnes už není problém, aby technika překonávala terén, ale je to o rychlosti. Dakar je kratší a rychlejší. Vše musí klapnout. Tohle je vítězství celého týmu," řekl Macháček, který hájil barvy týmu Buggyra Zero Mileage Racing.