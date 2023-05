Rok po debutu v seriálu 24h Series tým Buggyra ZM Racing právě ve Spa-Francorchamps vybojoval svůj zatím největší úspěch ve vytrvalostních závodech. Posádka Aliyyah Koloc, Adam Lacko a David Vršecký ve dvanáctihodinovce ovládla silně obsazenou kategorii GT4, když za nestálého počasí porazila nejbližší soupeře o celá tři kola. Buggyra je také v čele průběžného hodnocení této třídy v rámci šampionátu 24h Series.

Buggyra ovládla závody ve Spa. | Foto: Buggyra

„Výsledek potvrdil správnost cesty, kterou jsme před rokem nastoupili. I když jsme ve světě endurance vlastně stále nováčky, musí s námi všichni ostatní počítat. Každá zkušenost ve vytrvalostních závodech se počítá. A když je završena vítězstvím, je to ještě lepší,“ uvedl spokojený šéf komunikace Buggyry Jan Kalivoda.

Úspěch v závodě rozděleném na dva šestihodinové úseky, v němž se prezentovalo celkem na 50 posádek všech tříd, je o to cennější, že trio Buggyry v sobotu startovalo z chvostu startovního roštu kategorie GT4. Na vině byly sporné traťové limity v 17. zatáčce, za jejichž překročení přišli hned dva členové posádky o své nejlepší časy. Navíc Aliyyah Koloc měla smůlu a chytla déšť.

„Neměli jsme to štěstí, které k motorsportu patří. Ale neházíme flintu do žita, protože při vytrvalostních závodech není postavení na startu úplně tak důležité. Před námi je dvanáctihodinový závod, kde se může stát spousta věcí,“ prohlásil Adam Lacko prorocky po páteční kvalifikaci.

Od prvních kol úvodní sobotní šestihodinovky jezdci Buggyry dokazovali, že mají formu a postupně se probíjeli kupředu. Nezabrzdily je ani problémy, které přineslo pověstně nestále ardenské počasí.

„Trochu jsem se bál startu, ale ten proběhl vcelku bez incidentů. Pak začalo pršet, dole v Eau Rouge doslova padaly trakaře. Na slickách mi to tam trochu ujelo a modlil jsem se, abych nevrazil do svodidel. Naštěstí jsem dobruslil jen do trávy. Sice jsme tam něco ztratili, ale hlavní bylo, že jsme mohli pokračovat dál a bojovat,“ uvedl David Vršecký.

Dlouhá stíhačka

Následujících pět a půl hodiny se proměnilo ve stíhačku, která byla korunována tím, že na konci prvního dne trůnily barvy Buggyry ZM Racing na špičce výsledkové listiny kategorie GT4. „Dvě hodiny jízdy na mokrých pneumatikách jsem si strašně užil,“ prohlásil Adam Lacko, jehož výkon za deště bývalý parťák z trucků Vršecký ocenil jako fantastickou jízdu.

V neděli přišla porce zbývajících šesti hodin. Buggyře se podařilo skloubit dohromady všechny esence nutné pro úspěch v endurance a v cíli mohla slavit velký triumf. Díky konzistentním výkonům se navíc trio Aliyyah Koloc, Adam Lacko a David Vršecký ujalo s náskokem 12 bodů průběžného vedení třídy GT4 v rámci 24h Series.

„Celý závod jsme jeli konzistentně. Vyhnuli jsme se trestům za porušení traťový limitů. Tým fungoval skvěle a měli jsme výbornou strategii. Jsem moc šťastná, že jsme získali tak cennou trofej,“ prohlásila teprve 18letá Aliyyah Koloc.

„Dneska jsme všichni jeli dvojitý stint, takže jsem za volantem strávila dvě hodiny. Bylo to super. Snažila jsme se zajíždět stejné rychlé časy, což se mi dařilo. V závěru už byly gumy téměř zničené a měla jsem plnou nádrž, takže bylo náročné vůz řídit. Ale podařilo se mi udržet auto na trati a dojet v pořádku, abych vůz mohla předat Adamovi,“ dodala.

David Vršecký si průběžného vedení ve třídě GT4 cení. „Je to dobrý začátek, ovšem sezona bude ještě dlouhá. Určitě nemáme nos nahoru a nemyslíme jen na vítězství. Ale po vyhraném víkendu by bylo fajn zopakovat si úspěch i v příštím závodě v Monze. Bude to pro nás nová trať a uděláme všechno proto, abychom se i na ní dostali co nejvýš,“ připomněl příští závod, kterým bude červnová dvanáctihodinovka na dalším slavném okruhu známém z formule 1.