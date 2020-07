Úspěšný dakarský projekt týmu TATRA Buggyra Racing pokračuje. Roudnický tým prodloužil spolupráci se společností TATRA TRUCKS o další dva roky a na Rallye Dakar 2021 vyšle dva kamiony.

Osmá etapa novodobého Dakaru v Saudské Arábii | Foto: Buggyra

„Na jedné straně značka, kterou celosvětově proslavil nejen Dakar, na straně druhé flexibilní firma s globální působnosti, která je schopna reagovat prakticky na jakékoli technologické výzvy,“ řekl manažer týmu Jan Kalivoda, který už spřádá plány na Dakar v roce 2021. „Bude to určitě náročný ročník pro všechny zúčastněné, a to nejen po technické a organizační stránce. My se však držíme plánu a připravujeme na příští Dakar dva závodní kamióny s cílem umístění v elitní desítce.“