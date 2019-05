Misano /OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ - O víkendu odstartuje na okruhu v Misanu nový ročník mistrovství Evropy v závodech tahačů. Po loňské turbulentní sezóně je roudnická Buggyra v plné síle zpět a touží po zisku dalšího, v pořadí již šestého individuálního titulu.

Jeden ze čtyř evropských šampionů Adam Lacko (druhý zprava) před startem sezony v Misanu. | Foto: Buggyra

Manažer týmu Jan Kalivoda pošle i letos do boje osvědčenou dvojici Adam Lacko – Oly Janes. Zatímco prvně jmenovaný míří vůbec nejvýše, jeho britský kolega by se měl pokusit po loňské učednické sezóně o průnik do první desítky.