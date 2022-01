Josef Macháček si dojel po rutinním výkonu v kategorii, LW Prototype desátý, celkově drží sedmou pozici. V cíli označil etapu, během které řešili pouze na začátku řemen, za hezkou. „Dokonce jsme se kochali krásnými scenériemi. Rychlé pisty se střídaly s trialovými kamenitými úseky, musel jsem dávat pozor na pneumatiky. Can – Am jel opět skvěle,“ konstatoval.

FOTO: Casale jel na Dakaru znovu bomby, Macháček drží pro Buggyru pozice!

Dojezd deváté etapy byl ovšem o řádné porci adrenalinu, neboť v etapě třetí Martin Macík nabyl dojmu, že byl v průběhu etapy ze strany Ignacia Casaleho blokován. „O žádném problému na trati nevím, nicméně vůbec si nejsem jist, že případná frustrace by se měla řešit tímto způsobem. A to jsem už na Dakaru přece jen něco odjel a snad i dokázal. Chtělo by to více vzájemného respektu,“ reagoval navýsost diplomaticky, Ignacio Casale na obvinění, že svým konáním v podobě blokace rychlejšího kamiónu znemožnil Macíkovi vyhrát. „Jinak páté místo považuji za úspěch. Etapa byla těžká a rychlá, odhaduji, že 80% jsem odjel s plynem na podlaze. Teď už bych se rád soustředil na zítřek.“

Podle palubního mechanika Tomáše Šikoly to v neutralizaci na cílový konflikt nevypadalo. „Přišel za mnou jeden z členů Martinovy posádky s tím, že jeli dvacet metrů za námi a my je nechtěli pustit před sebe. Můžu k tomu říct asi tolik, že sentinel zazvonil v horách, ve kterých se uhnout dost dobře při nejlepší vůli, nedalo. Pak na nás dvakrát troubili v dunách, přitom nás mohli předjet kdykoli a kdekoli, ale asi nebyli dostatečně blízko nebo rychlí. Abych pravdu řekl, dost dobře nechápu, co se děje, Martinovu reakci považuji za zbytečnou,“ vysvětloval, Šiky s tím, že se jednalo o fičák. „Dvojky, trojky duny, nicméně po včerejšku to docela rychle uběhlo.“

Výsledky 9.etapy:

T3 – Lehké prototypy: 1. Seth Quintero (USA/OT3) 2:50:04, 2. Cristina Gutierrez Herrero (Španělsko/OT3) +2:20, 3. Lopez Cantardo (Chile/Can – Am) +5:29…10. Josef Macháček (Česko/Buggyra Can-Am) +19:38.

T5 - Kamióny: 1. Eduard Nikolajev (Rusko/Kamaz) 2:38:43, Dmitry Sotnikov (Rusko/Kamaz) +2:34, 3. Martin Macík (Česko/Iveco) + 2:37…5. Ignacio Casale (Chile/Tatra) +4:13

Průběžný stav po 9. etapě:

T3 – Lehké prototypy: 1. Lopez Contardo (Chile/Can – Am) 35:47:12, 2. Sebastian Eriksson (Chile/Can – Am) + 1:19:51,3. Fernando Alvarez (Španělsko/Can – Am) + 3:06:21 …7. Macháček (Česko/Buggyra Can – Am) 6:24:27

T5 - Kamióny: 1. Dmitry Sotnikov (Rusko/Kamaz) 33:43:53, 2. Eduard Nikolajev (Rusko/Kamaz) +8:51, 3. Anton Šibalov (Rusko/Kamaz) +41:38… 29. Ignacio Casale (Chile/Tatra) +74:03:16