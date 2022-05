"Došlo ke změnám na nápravě i na brzdném systému. Přidali jsme na výkonu motoru, ale zároveň držíme životnost. Tyto kroky by nás měly posunout zase o kousek kupředu. Cíl u Adama je jasný, útočit na nejvyšší příčky. Samozřejmě bychom chtěli získat titul, ale takových je na startovní listině hodně,“ prohlásil se smíchem Kalivoda.

„Téo jede v evropských trucích druhou sezonu. Ten má jednoznačný cíl vyhrát pohár nováčků a být co nejblíže evropské špičce,“ dodal Kalivoda.

Mistr Evropy z roku 2017 Lacko se po předsezonních testech usmíval, ale je si vědom, že uspět nebude v tak nabité konkurencí vůbec snadné. „Časy v testech byly dobré, ale všechno se vždycky ukáže až v Misanu. Myslím si, že jdeme správnou cestou. Jako každý rok jsou ambice jasné: na konci sezony stupně vítězů. Vždycky bojujeme o tu nejvyšší příčku, ale nebude to jednoduché. Konkurence je silná a stále se zmenšují rozestupy. V měřáku se do jedné desetiny vešlo klidně i pět jezdců. Je to dobré pro diváky, protože na trati nejsou tak velké rozestupy. Jedeme nalepeni na sobě a čekáme, kdo udělá chybu,“ uvedl Adam Lacko.

Téo Calvet si při předsezonních testech v Mostě vyzkoušel Lackův tahač a mistr Evropy se zase pár kol svezl v tom jeho. „Bylo skvělé moci si vyzkoušet i Adamův truck. A navíc mi pomohl s nastavením mého vozu. Jsem rád, že mám po svém boku tak zkušeného pilota. Čeká nás další vyrovnaná sezona, v Evropském šampionátu je velké množství kvalitních jezdců. Abychom uspěli, budeme muset hodně bojovat. V celkovém pořadí se chci vejít do první šestky a samozřejmě vyhrát Promoter’s Cup. No a v ideálním případě i hodnocení týmů,“ sdělil 21letý Francouz.

Lacka s Calvetem čeká dalších třináct soupeřů, kteří se přihlásili k účasti v celé sezoně. Mezi velké favority budou vedle obhájce titulu Norberta Kisse z Maďarska patřit určitě další piloti MANu, Němec Sascha Lenz, a španělský veterán Antonio Albacete. Čest Iveca také v této sezoně hájí šestinásobný mistr Evropy Jochen Hahn z Německa a či jeho krajanka Steffi Halm.

Kalendář šampionátu se po covidvých restrikcích vrátil k normálu. Zatímco předloni se jely jen dva podniky - šampion se vůbec nevyhlašoval - a loni se konalo šest závodů, letošní sezona má opět osm dílů. To znamená, že jezdci budou mít k dispozici celkem 32 bodovaných jízd. Jejich rozložení během závodního víkendu se nemění. V sobotu i v neděli se pojede nejprve hlavní závod, po kterém bude následovat skromněji bodovaná jízda s otočeným pořadí první osmičky na startu. „Máme se na co těšit, na trati bude hodně bojů a během celé sezony budeme mít hodně stresu. A doufám, že na konci bude pěkný výsledek,“ uzavřel Adam Lacko.

Program závodů v Misanu:

Sobota 21. 5.

14:35 První závod

16:40 Druhý závod

Neděle 22. 5

13:05 Třetí závod

15:10 Čtvrtý závod

Kalendář ME tahačů na okruzích 2022:

21. a 22. 5. Misano (Itálie)

11. a 12. 6. Hungaroring (Maďarsko)

2. a 3. 7. Slovakia Ring (Slovensko)

16. a 7. 7. Nürburgring (Německo)

3. a 4. 9. Most (Česko)

10. a 11. 9. Zolder (Belgie))

24. a 25. 9. Le Mans (Francie)

1. a 2. 10. Jarama (Španělsko)