Nový tahač dostal označení VK50 na počest designéra Václava Krále, který stál v roce 1969 u založení značky Buggyra. "Chtěli jsme vzdát hold panu Královi, který toho udělal tolik pro československý a český motorsport a připomenout, co za dnešní značkou stojí," vysvětlil manažer týmu Buggyra Racing Jan Kalivoda. "Auto vypadá výborně. Na první pohled je vidět, že jsme zvolili trochu odlišnou koncepci. Před prvním testováním jsme měli velká očekávání, jak bude vše fungovat. Když pak Adam zajížděl historicky nejlepší časy, tak jsme byli potěšeni. Samozřejmě, že je to nový vůz a má své mušky. Teď už to bude o tom, jak se s tím budeme prát dále," řekl Kalivoda.

"Jedná se o více než dvouletý projekt. Jak jsme se do toho ponořili hlouběji a hlouběji, vždy jsme objevili nějakou rezervu, které jsme chtěli využít a auto posunout ještě dál. Proto se vše oddalovalo," uvedl konstruktér David Vršecký, který byl s novým vozem při předsezónním testování na Autodromu Most nadmíru spokojen. „Myslel jsem si, že začátek bude daleko horší, protože staré auto máme vymazlené do posledního detailu. Teď je to taková vzteklina, která je fakt rychlá, ale nikdo neví, kam jede. Musíme ho zklidnit. Přirovnal bych to k tomu, jako když vám v počítači vymění software, na který jste po řadu let zvyklý. Víte, kam kliknout, co dělat, a jste v něm poměrně zdatný. A najednou vám přijde nová verze, kde jsou všechny ikonky jinde. Program je daleko lepší, chytřejší, ale vy se ho musíte naučit obhospodařovat. A cílový bod je úplně někde jinde."

Mistr Evropy 2017 Adam Lacko si nový speciál pochvaluje. "Je to úplně jiné auto a musím se s ním naučit pracovat, ale první pocity jsou rozhodně hodně pozitivní. Vytěžit z něj maximum může chvíli trvat, ale jsem přesvědčený, že to půjde. Proto na první sezonu nahlížíme i tak, že se budeme znovu poznávat a průběžně může vyvstat problém,“ podotkl úřadující vicemistr Evropy. "Samozřejmě, že bychom chtěli vyhrávat. Jdeme za tím a děláme pro to všechno. Do Misana se hodně těším, konkurence jistě na vavřínech neusnula a nečeká nás nic lehkého. První závod by mohl leccos napovědět, nechme se překvapit.“

Sezona 2019 mistrovství Evropy tahačů startuje poslední květnový víkend v italském Misanu. Vrcholem pak bude tradičně domácí závod Czech Truck Prix, který se koná na přelomu srpna a září v Mostě. Fanoušci mají ještě možnost vidět před zahájením sezony nový speciál s Adamem Lackem na automobilové výstavě Legendy 2019, která se koná o tomto víkendu.