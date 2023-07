Třetí díl francouzského šampionátu tahačů na okruzích zavede piloty roudnického týmu piloty Buggyra Academy France za hranice. Tento seriál je totiž tradiční součástí ADAC Truck-Grand-Prix na Nürburgringu, největšího evropského truckového festivalu.

Buggyra Academy France míří do Německa. Foto: Buggyra media | Foto: Deník/VLP Externista

„Nürburgring je jedním z největších závodů kamionů na světě, proto je důležité zde být. Závody francouzského šampionátu budou mít na startovním roštu více než 20 kamionů. Určitě nás čeká silná konkurence,“ uvědomuje si šéf Buggyra Academy France Fabien Calvet.

Téo Calvet bude na německé trati obhajovat vedení v seriálu. Raphaël Sousa první místo v Junior Cupu.

„Téo musí jet hlavou, vedeme šampionát a máme stále stejný cíl, konečný titul. Motivaci mají i naši studenti. Raphaël a José Sousovi udělají vše pro to, aby se umístili na stupních vítězů. Buggyra Academy France také vede hodnocení týmů, musíme si tuto pozici udržet. Konec konců, Raph je v čele juniorského šampionátu, jehož úroveň je hodně vysoká. Jak si dokážete představit, pro Buggyra Academy France je to velká výzva. Ale upřímně řečeno, nám se to líbí!“ dodal Fabien Calvet odhodlaně.

Téo Calvet si pozici lídra šampionátu užívá a o víkendu udělá všechno proto, aby si ji udržel. Zároveň se těší na to, že na Nürburgringu uvidí své staré známé z evropského šampionátu, který je také součástí ADAC Truck-Grand-Prix.

„Těším se na závody i na to, že v boxech zase potkám všechny evropské jezdce. V šampionátu sice máme náskok, ale potřebujeme získat dobré body. Nesmíme hloupě riskovat, ale samozřejmě bojovat o vítězství. Nürburgring mám rád, takže si docela věřím. Počasí by měly být dobré, což je také fajn,“ uvedl Téo, který má v čele šampionátu náskok 13 bodů před druhým Yorickem Montagnem v Renaultu. Raphaël Sousa je celkově na třetí pozici.

Podobně jako v seriálu FIA ETRC, který také Nürburgring hostí, je průběh závodního víkendu francouzského mistrovství tvořen celkem čtyřmi jízdami. Po oba dny rozhoduje o pořadí na startu prvního závodu kvalifikace a následující Super pole. V druhé jízdě s poloviční porcí bodů se na roštu prohodí pořadí první osmičky.

Zbývající program seriálu:



15. – 16. 7. Nürburgring

1 .- 3. 9. Charade

23. – 24. 9. Le Mans

14. – 15. 10. Albi