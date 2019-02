Bitva o všechno. Play off ještě ani nezačalo a lovosické házenkáře už čeká zápas roku. Pokud čtvrteční souboj se Zubřím (18.05 ČT) nezvládnou, dost možná se jich vyřazovací boje týkat nebudou.



Lovci vyzvou doma Zubří v přímém duelu o osmičku. Devátí Severočeši ztrácí na soupeře bod. Pokud zvítězí, dostanou se o bod před Zubří na osmé místo. V případě porážky se ztráta prohloubí už na tři body. A pak budou zbývat už jen dva zápasy.



„Zápas se Zubřím je jednoznačně klíčové utkání k udržení šance na play off. Soupeř je v naprosto stejné situaci, jako jsme teď my, protože stejně jako náš tým nebylo jeho cílem nechat boj o postup do play off do posledních kol základní části. Jediná naše výhoda oproti soupeři je, že máme v přímém souboji výhodu domácího prostředí,“ říká sportovní ředitel Lovců Vojtěch Srba, který po konci trenéra Milana Berky vypomáhá s koučováním Janu Landovi.



Lovci letos doma ještě nepohráli a ztratili jen dva body. V prvním utkání v Zubří prohráli 26:29. „Zubří se snaží o rychlou dynamickou hru a bude záležet na tom, jak k tomu přistoupíme hlavně v naší defenzivě. S tou máme problémy,“ ví Srba.



Po klíčovém souboji se Zubřím pojedou Lovosice k předposlednímu Brnu a základní část zakončí doma s první Karvinou.



„Máme před sebou poslední tři utkání základní části. Oproti poslednímu utkání ve Frýdku musíme zkvalitnit hlavně individuální činnosti v obraně a využívat jednoduchých branekz rychlého útoku. Věřím, že pokud předvedeme minimálně stejně bojovný výkon a nasazení jako proti Plzni, tak oba body zůstanou u nás,“ burcuje lovosický pivot Václav Franc.