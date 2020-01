KAM O VÍKENDU ZA SPORTEM:

FOTBAL:

Příprava: Brozany – Štětí (sobota 11.00, UT Brozany)

BASKETBAL:

1. liga: Slavoj Litoměřice – Basket Košíře (pátek 20.00)

Severočeská liga: BA Roudnice – Válečníci Děčín B (pátek 18.15)

BASKETBAL ŽENY, OBLASTNÍ PŘEBOR:

Slavoj Litoměřice – Lovosice (pátek 17.30)

HOKEJ, KRAJSKÝ PŘEBOR:

Lovosice – Louny (sobota 17.00)

FLORBAL, DIVIZE A:

Lovosice – Teplice (neděle 18.00)

HRAJÍ TAKÉ VENKU:

HOKEJ, I. LIGA:

Chomutov – Litoměřice (sobota 16.00)

BASKETBAL:

2. liga: Domažlice – Slavoj Litoměřice B (sobota 18.00), Klatovy – Slavoj Litoměřice B (neděle 11.00)

Severočeská liga: Louny – Real Roudnice (pátek 20.00), Baník Most A – Slavoj Litoměřice C (pátek 19.45), Baník Most B – Lovosice (sobota 18.00)

BASKETBAL ŽENY, 2. LIGA:

HB Basket – Slovan Litoměřice (sobota 17.30), Benešov – Slovan Litoměřice (neděle 11.00)

FLORBAL, DIVIZE A:

SANEXCZ Děčín – Lovosice (sobota 16.30)