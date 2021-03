Jan Hrdlička

Post: Brankář

Číslo dresu: 1

Ročník: 1996

Kariéra: Lovosice

Největší úspěchy v házené: 3. místo házenkářský desetiboj v Olomouci, 3. místo Prague handball cup, 3. místo v dorostenecké lize, kvalifikace na mistrovství Evropy, mistrovství Evropy.

Vzpomenete si ještě na svoje začátky v házené?

Bylo to na základní škole, kde se konal nábor. Pan trenér Vávra, který bohužel už není mezi námi, mě přivedl k házené a já už u ní zůstal.

Chtěl jste být vždycky brankářem?

Nad tím jsem nikdy nepřemýšlel. Nevím, zda jsem jím chtěl vysloveně být, ale prostě mě od začátku šoupali do brány, tak jsem tam zkrátka byl a se snažil jsem se být lepší a lepší.

Nebál jste se někdy, když na vás létal jeden míč za druhým?

Brankář je nevděčná a nebezpečná pozice. Ale už jsem si za ty léta zvykl. (smích)

Máte nějaký sportovní vzor?

Určitě mám, třeba Rodriga Corralese, to je brankářské eso.

Jaká je parta brankářů v Lovosicích, jste rivalové?

Brankář musí být ve velmi dobré psychické pohodě a případná rivalita by tomu neprospěla, takže si troufám říci, že nejsme.

Absolvují brankáři v házené nějaké speciální tréninky?

Každé pondělí a středu máme trénink s naším trenérem gólmanů. Soustředíme se především na postoj a reflex v bráně.

A co drill pod hlavními trenéry Janem Landou a Romanem Jelínkem?

Jsou to kluci, se kterými jsme tu hráli. Trénuje se mi pod nimi skvěle.

Lovosice v současné době podávají výborné výkony, co na to říkáte?

Tohle je velký úspěch. Už je to dlouhá doba, kdy šly Lovosice z první čtyřky do play-off. Myslím, že pokud v těch výsledcích budeme pokračovat a nepolevíme, tak máme reálnou šanci na medaili.

Jdeme si pro kořist, je tohle heslo, kterým se Lovci řídí?

Samozřejmě (smích). Chceme jít do play-off z první čtyřky, nejlépe z třetího místa a pak se porvat v play-off.

Třeba i o finále?

Možné to je, ale uvidíme, co bude. Může se stát, že vypadnou tři hráči kvůli covidu a najednou bude problém.

Určitě by pomohla plná hala. Chybí vám podpora zaplněného hlediště?

Upřímně, mě hodně mrzí, že diváci momentálně na zápasy nemohou. Myslím si, že by naše zápasy a výkony, které v nich podáváme, jistě ocenili. Hrajeme dobře a nejsou tu diváci, ta atmosféra, kdy vás fanoušci ženou kupředu se nedá ničím nahradit. Je to škoda, ale nedá se nic dělat.

V Lovosicích jste strávil celou kariéru, jsou pro vás Lovosice srdeční záležitostí?

Jednoznačně! Vyrůstal jsem tu od malička, je to moje srdcovka.

Máte ještě nějakou jinou halu, kde se vám třeba dobře chytá?

Mám rád halu na Dukle. Nevím proč, ale hraje se mi tam dobře. Ještě mi sedí hala v Zubří. (právě do Zubří zamíří Lovosice v příštím kole v sobotu 6. března od 18 hodin, pozn. autora)

Jakub Vítek