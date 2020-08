Do vody, která měla jen 19°C, skočil jako jediný v distanci 3,8km bez neoprénu. "Jsi blázen?," ozvalo se z davu fanoušků, když vybíhal mezi prvními do depa. Během závodu pak ledoval unavené svaly, banány oddaloval křeče. "Snědl jsem jich asi dva trsy," culil se po závodě. To už byl spokojený. Vylepšil si totiž svůj osobní rekord, a to o 47 minut!

Jak jste na tuto akci připravoval?

Od začátku karantény, tudíž od března, jsem naběhal neskutečné množství kilometrů. Zakoupil jsem lepší běžecké závodní boty, vytunil kolo a dokázal za dobu, co se připravuji na takovýto triatlon, najet na kole poměrně dost kilometrů. Kolo je moje nejslabší stránka, ale letos jsem se dokázal zlepšit o 13 minut. Plavání jsem trénoval s co nejmenší prodlevou v době karantény a chodil jsem plavat do řeky a na pískovnu. Dost jsem taky posiloval, abych si zachoval tu potřebnou sílu. Zhubl jsem taky dost, hodně udělal pravidelný běh. Před Ironmanem jsem dokázal zaběhnout v pěkném tempu 4:17 na kilometr, 10 kilometrů pod 43 minut, pak jsem se udržoval a dokázal běhat 5 km v tempu za 4:07, což je dost rychlé.

O jakou akci šlo?

Jednalo se o triatlonový závod na Ironmanských tratích, kde jsme plavali 3,8 km v řece Váh, 3 okruhy po 1,25 km s výběhem z vody, následovala cyklistická část, která byla dlouhá 180,25 km, tedy 6 okruhů po 30 km, poté marathon dlouhý 42,2 km, takže 6 okruhů po 7 km přes krásný Piešťanský park a podél řeky Váh. Vše se pořádalo v Loděnici v Pieštanech na Slovensku.

Oficiální název závodu je dlouhý, že?

Bylo to mistrovství Slovenské republiky v dlouhém triatlonu z pověření Slovenské triatlonové unie, mistrovství České republiky v dlouhém triatlonu pro rok 2020. Zároveň se tento závod počítal do seriálu triatlonových závodů CzechManTour 2020 a bylo to 1. kolo Českého poháru v dlouhém triatlonu.

Jak se vám závodilo?

Závodilo se skvěle, plaveckou část jsem opouštěl v absolutním pořadí desátý, na kole jsem si udělal zlepšení 13 minut. Na kole a běhu jsem si zažil Piešťanské peklo, prudký vítr, pařící sluníčko do zad, spálená záda, sluníčko mělo velkou sílu. Za závod jsem vypil něco kolem 20 litrů tekutin, ani jednou jsem nezastavil za celý den na záchod. V noci po závodě jsem vypil dalších 5 litrů, byl jsem silně dehydratován. Po každých 2 km běhu jsem si musel polít hlavu studenější vodou, abych neomdlel. Bylo kruté vedro.

Co bylo nejobtížnější?

Nejobtížnější bylo posledních 50 kilometrů na kole. Trpěl jsem křečemi v levém stehně, na každé občerstvovačce jsem musel křeče oddalovat, pomohl mi vždy banán, banán jsem si dával i na každé občerstvovačce na běhu. Oddaluje křeče, bojuje to proti křečím. Za celý závod jsem snědl tak dva trsy banánů (úsměv). Proti křečím mi taky pomáhalo si ledovat postižená místa buď ledem, nebo politím studenou vodou.

Nejsnadnější bylo pro vás plavání, že?

Ano, jako jediný účastník jsem šel distanci 3,8 km plavání bez neoprenu. Voda měla devatenáct stupňů, ale já jsem letos celkem dost otužilý, takže pro mě žádný problém. Když jsem dobíhal do prvního depa mezi prvními tak lidi se divili, že to jdu bez neoprenu. Pamatuji si, jak na mě někdo řval „jsi blázen?“ „To jsi to šel bez neoprenu?“ Mně se s neoprenem neplave moc dobře, nejsem na něj zvyklý, takže proto jsem to šel bez něj, hlavně mi docela dlouho trvá se vysvléct z neoprenu, takže jsem si nahnal čas aspoň takto.

Jak jste spokojený s časem a umístěním?

Jsem asi nejvíc spokojený v životě, dosáhnout zlepšení 47 minut znamenalo velkou euforii v cíli. Ségra na mě byla pyšná a hrdá. Kamarádi na mě čekali v cíli, bez nich bych se tam nedostal, patří jim velké dík. Dokázal jsem se posunout neskutečně daleko, ještě dnes mám velkou euforii a pořád jsem velmi pozitivně naladěn. Nemůžu si pomoct, ale nikdy jsem se necítil šťastnější.

Jaký byl tedy celkový čas?

Dokončil jsem závod v osobním rekordu za 12 hodin 14 minut a 37 sekund. Je zvláštní, že po Ironmanu už po druhé v životě nemám takové problémy, jaké jsem míval v minulosti. Čím to je, to si nedokážu vysvětlit. Každopádně v minulých ročnících jsem měl týden problém chodit, zvedat se z postele a sedat si. Závod byl prvního srpna a třetího jsem šel na plavecký trénink. Bylo to těžší, ale zvládl jsem ho v pohodě. Je dost možné, že tělo si všechno už pamatuje, a proto jsem dá se říct po závodě v pohodě.

Kolikátý to byl letošní triatlon?

Mám za sebou celkem tři závody, první byl v červnu Kocourovský triatlon s velmi obtížným stoupáním na kole, závod jsem bral spíše tréninkově. Poté jsem závodil na Hostěnickém triatlonu, kde jsme sestavili štafetu jako loni, podařilo se nám umístit na druhém místě. Mrzí mě, že se náš cyklista Jakub Špaček zranil před tímto závodem. Přeju mu brzké uzdravení. Každopádně letos jsme štafetu pozměnili, já plaval, Přemysl Preiss jel na kole a běžel nám Král středohoří Zdeněk Pinc, bylo velké teplo, a tak jsme nezvládli podat výkon jako loni, každopádně všem členům štafety Boost-Team patří velká pochvala, protože jsme se s vedrem porvali a na první místo nám scházelo pouhých 40 vteřin. I tak z toho bylo krásné druhé místo.

Jaký teď máte sportovní plán?

Do pátku plánuji jen plavat, o víkendu si dám volno a uvidím, jak na tom budu. Chtěl bych co nejdříve se naplno zase pustit do plavání, protože zanedlouho by měl být snad již nějaký závod v bazénu. Rád bych si udělal spoustu osobních rekordů v krátkém bazénu a následně si splnil limit na mistrovství ČR. Letos bych chtěl zkusit tři disciplíny: 50, 100, 200 kraul.

Jaké jsou vaše cíle?

Před pár dny jsem dosáhl úžasného výsledku, který nikdo nečekal, zlepšení 47 minut znamenalo velký pozitivní prožitek v cíli. Můj cíl bylo jít Ironmana pod 13 hodin. Vím, kde jsou v tuto chvíli moje rezervy, jsou v kole a v běhu. Příští rok si dávám za cíl dokončit závod pod 12 hodin, běh zlepšit o hodinu a kolo minimálně o 20 minut.