„O bronzovou medaili rozhodně zabojujeme,“ řekl Jan Landa, trenér HK FCC Město Lovosice. Jeho celek čeká pražská Dukla, která podlehla 2:3 na zápasy Plzni. První zápas je na programu v sobotu v 16.30 v Praze.

Lovosice skončily v tabulce dlouhodobé části čtvrté, ve čtvrtfinále smetly Frýdek-Místek a vzdorovaly i karvinskému favoritovi. „Rozhodně jsme odehráli skvělou sérii a nepředvedli jsme žádnou ostudu,“ uvedl kouč Lovců, ještě nedávno hráčská opora a český reprezentant.

Právě zkušenosti hrály podle Landy v boji o finále důležitou roli. „Především na našich mladších bylo vidět, že měli trošku kouli na noze. Ale víme, že to v nich je, což nám dokázali i v těch posledních minutách. Míra zodpovědnosti je ale svazovala. Věřím, že takovéto zápasy jim pomůžou do dalších sezón. Nikdy nehráli v mládeži o takové umístění a teď najednou mají bojovat o finále extraligy. Musí si takových zápasů odehrát co nejvíce,“ uvedl trenér party ze severu Čech.

Vzdorovala až do konce. Po úvodní venkovní výhře možná více, než kdekdo čekal. A až do konce, tedy do posledního čtvrtečního boje, který v hale Chemik ztratila 28:32 (14:14).

„Velice dobře jsme do zápasu vstoupili a překvapili Karvinou obranou 1:5. Na tu musel soupeř zareagovat hrou sedm na šest. Kromě prvního zápasu jsme ale jejich hru tímto způsobem nedokázali eliminovat, což je tentokrát vrátilo zpět do hry a my jsme pak možná ztratili trošku sebevědomí. Přestali jsme hrát v klidu, nestálo při nás ani moc štěstí, když jsme ve druhém poločase nastřelili spoustu tyček. Mrzí mne to, měli jsme to dobře rozjetý a myslím, že jsme mohli sérii protáhnout až do pátého zápasu,“ dodal Landa.

Brůna je rád, že je konec. Ocenil soupeře

„Chtěli jsme to ukončit a jsem rád, že se to i když kostrbatě povedlo. Do zápasu jsme vstoupili katastrofálně. Do dvacáté minuty jsme hráli fakt špatně. Ale ještě do poločasu se nám podařilo hru zlepšit a díky poločasové remíze jsme šli do druhé půle za stavu nula nula. Ve 45. minutě jsme domácí zlomili a navyšovali jsme náskok. Už jsme se nechtěli se sérií vracet do Karviné, tlak by byl obrovský a Lovosice by už neměly co ztratit.“ Michal Brůna, trenér Karviné