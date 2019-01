Vchynice - Druhou zastávkou multisportovního seriálu pro širokou veřejnost Král Středohoří, jehož mediálním partnerem je také Litoměřický Deník, byl Běh na Boreč.

NA START se postavilo rekordních 94 běžců | Foto: David Šálek

V letošním roce se na start v příjemném jarním počasí postavilo rekordních 94 běžců a běžkyň. Při neúčasti loňského vítěze Josefa Procházky si nejlépe s cca sedmikilometrovou tratí poradil zkušený Michal Škobrtal z týmu Cykloadam Racing v čase 24:39 min.

Zhruba v polovině trati se „utrhl" od čtyřčlenné skupinky závodníků a s přehledem si doběhl pro zasloužené vítězství. Jako druhý se v cíli objevil s odstupem dvaceti sekund Tomáš Fliedr a stupně vítězů doplnil nadějný mladíček Petr Cmunt. Vítěz předešlého závodu (Běh Opárenským údolím) Jiří Vlček se tentokrát musel spokojit s pátým místem.

Kategorii žen jasně dominovala Alena Hájková, která zároveň překonala téměř o minutu svůj loňský traťový rekord. Pro stříbrnou pozici si doběhla Světla Karešová a pro bronz Veronika Vágnerová.

„Z celkových deseti ročníků jsem se zúčastnil dnes posedmé a zaběhl si svůj druhý nejlepší čas, takže jsem spokojený," poznamenal v cíli celkově „bramborový" Jan Řebíček z Brozan.

Dalším závodem Krále Středohoří bude 12. dubna závod na horských kolech Po stopách Praotce Čecha, který se uskuteční v Roudnici nad Labem.

Celkové pořadí:

1. Michal Škobrtal (Cykloadam Racing) 24:39 min., 2. Tomáš Fliedr (F-Bike Klub Sádek) 24:59, 3. Petr Cmunt (TJ Jiskra Nový Bor) 25:07.Ženy:1. Alena Hájková (KCHRR sport) 28:27, 2. Světla Karešová (Běkodo Teplice) 31:22, 3. Veronika Vágnerová (Spona Teplice) 32:17.

Muži do 18 let:1. Petr Cmunt, 2. Přemysl Preiss (SBR TT UL) 27:00, 3. Jakub Kafka (ASK Lovosice) 28:16. Muři do 29 let: 1. Ondřej Pšenička ml. (CK Lovosice) 26:21, 2. Tomáš Trux (Roudnice) 26:49, 3. Pavel Tlustý (Bike Point Roudnice) 27:56. Muži do 39 let: 1. Škobrtal, 2. Fliedr, 3. Jan Řebíček (Brozany) 25:30. Muži do 49 let: 1. Jiří Vlček (Spona Teplice) 25:54, 2. Jaroslav Jíra (AC Česká Lípa) 26:16, 3. Marek Bušek (BTT Libochovice) 26:40. Muži do 59 let: 1: Vladimír Dlouhý (Dlouháni Roudnice) 30:51, 2. Jiří Woš (Roudnice) 31:01, 3. Martin Korec (Teplice) 31:22. Muži nad 60 let: 1. Karel Červenka (Hora Svaté Kateřiny) 41:16, 2. Luděk Zeman (Litoměřice) 44:14.

Ženy do 35 let: 1. Hájková, 2. Zuzana Bednářová (Roudnice) 33:25, 3. Zuzana Dlouhá (Dlouháni Roudnice) 34:09. Ženy nad 35 let: 1. Karešová, 2. Vágnerová, 3. Jana Zemanová (ASK Lovosice) 36:45.