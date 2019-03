Lovosice – Rezerva házenkářů Lovosic dál kraluje 2. lize. Zvládla totiž další těžký souboj, v posledních vteřinách pro sebe vítěznou trefou uloupila šlágr na palubovce čtvrté Dukly Praha B.

Vedoucí mužstvo 2. ligy HK Lovosice (bílé dresy) bylo nad síly domácí Chemičky Ústí (šedé dresy), hosté zvítězili 30:20 | Foto: Deník / Rudolf Hoffmann

Lovci vstoupili do utkání brilantně a brzy si vypracovali šestibrankové vedení. To však jako by hosty ukolébalo a díky neproměněným šancím a řadě vyloučení se poločasový rozdíl smrskl na pouhé dva góly. Po změně stran Dukla otočila vývoj, v koncovce ale nakonec přeci jen slavily Lovosice. Pouhé tři vteřiny před koncem totiž vyšla hostům parádní akce zakončená střelou ze spojky, kterou si zajistili výhru 30:29.