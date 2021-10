"Diváci viděli jen něco málo přes šest minut, než duel za stavu 12:6 pro Chomutovské předčasně ukončila díra v palubovce pod košem domácích. Oba týmy nyní budou hledat termín pro dohrání krajského derby," vysvětlili chomutovští Levharti na svém webu.

"Tohle jsem za celou svou basketbalovou kariéru zažil poprvé," přiznal se domácí kouč Radek Holuša. Domácí okamžitě přispěchali s řešením.

„My, rozhodčí i komisař jsme chtěli utkání dohrát na malém sále, kde palubovka splňuje podmínky pro první ligu, ale Litoměřice bohužel s tímhle návrhem nesouhlasily, takže budeme hledat náhradní termín,“ popsal Holuša a připojil i informaci, jak dohrávka bude vypadat: „Pokud nebude rozhodnuto jinak, měli by dohrávat stejní hráči a začít by se mělo v čase, který zbýval do konce první čtvrtiny za stavu 12:6 pro nás,“ prozradil.