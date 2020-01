„Rozhodně nás nečeká nic lehkého. Soupeř, která nás na podzim dokázal na naší palubovce porazit, má v posledních zápasech velice dobrou formu,“ připomněl domácí porážku 61:65 trenér Slavoje Jan Šotnar.

„My pořád bojujeme s marodkou, ani do tohoto utkání nenastoupíme kompletní,“ připomněl dále absence, které Slavoj trápí. „Uděláme ale všechno pro to, abychom Pražanům vrátili porážku z prvního zápasu,“ slíbil.

Litoměřicím by se dvoubodový zisk náramně hodil. Nejen, že by se vzdálili svému soupeři, který je jen o jednu příčku zpět, ale udrželi by šanci na elitní nadstavbovou skupinu, kterou už však nemají ve svých rukou. „Musíme vyhrát všechna zbývající utkání a doufat, že Polabí ještě kromě zápasu s námi někde ztratí,“ připomněl matematiku, jež by dotlačila Litoměřice do nejlepší nadstavbové skupiny, Šotnar.

Právě s Polabím, které drží třetí příčku, tedy poslední postupovou do skupiny, v níž budou mít účastníci jisté play-off, hraje Slavoj v posledním zápase doma. Kromě zápasu na USK zamíří ještě do Liberce, doma přivítá Košíře a právě Polabí.

Hlavní litoměřický souputník jede kromě Litoměřic ještě na Vyšehrad, doma přivítá Plzeň a Písek, jenž aktuálně drží druhou pozici. Právě zde tak má Slavoj největší šanci na ztrátu celku z východu Čech. Základní část končí poslední lednový víkend, tři nejlepší celky ze skupiny západ a tři nejlepší ze skupiny východ postoupí do nadstavbové skupiny A1.