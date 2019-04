Basketbalisté Litoměřic nestačili ve čtvrtfinále 1. ligy na pražskou GBA EU, s pražským soupeřem vypadla i rezerva, které v semifinále 2. ligy vystavil stopku Žižkov. Přesto jsou trenéři obou celků spokojení.

„Celkově bylo hodnocení sezóny pozitivní. I po posledním zápase nepřevládalo nějaké obrovské zklamání, spíše jsme si řekli, co se povedlo, co ne a na čem budeme pracovat. Shodli jsme se, že do další sezóny bychom chtěli jít ve stejném složení,“ přiblížil šéf áčka Jan Šotnar.

Ten potvrdil, že letošní plán jeho tým splnil. „Nastavili jsme si dvouleté období, v tom prvním bylo cílem konsolidovat kádr. Někteří hráči si zvykali na nové vůdčí role a já myslím, že drtivá většina z nich odvedla to, co jsme požadovali,“ pochválil.

„Chtěli jsme se vyhnout bojům o záchranu, nakonec jsme nad plán postoupili do nadstavbové části A1. Samozřejmě bychom rádi postoupili, ale GBA vyhlásili útok na postup do nejvyšší soutěže a já myslím, že o nich ještě uslyšíme.“ Slavoj prohrál s GBA 1:3 na zápasy, když ani jednou neudržel domácí prostředí. „V posledním zápase vygradovala naše forma, předváděli jsme nejlepší basket v sezóně. Přesto to nestačilo na víc, než šestibodové vedení,“ vrátil se v hodnocení k poslednímu duelu sezóny. „Pak přišly naše hloupé ztráty a soupeř nás za to tvrdě ztrestal. Celkově si ale myslím, že v závěru sezóny už jsme předváděli hru, jakou bych se chtěl prezentovat,“ dodal optimisticky litoměřický kouč.

„Podle mého bychom s touto hrou vyřadili kohokoliv mimo Jindřichova Hradce a GBA. Jsem přesvědčen, že tento tým bude příští rok sklízet to, co letos zasel,“ vyhlásil na závěr.

MLADÝ KÁDR SPLNIL CÍL

Spokojen byl i trenér béčka Tomáš Havlovec. Jeho výběr vyřadil v prvním kole play-off druhé ligy lídra z Benešova, v semifinále už ale nestačil na Žižkov. Ačkoliv doma vyhrál úvodní duel o 11 bodů, v odvetě prohrál o 17 a nakonec vypadl.

„Věděli jsme, že i výhra o jedenáct může být málo, protože na Folimance v Praze nám to moc nepadá. Soupeř má dobře poskládaný tým, má silové podkošové hráče, kteří umí střílet i zdálky,“ popisoval Havlovec semifinálovou sérii. „My jsme si sice pod košem vypomáhali, ale tím jsme nechávali volné pozice zvenčí a Žižkovští to bohužel trefovali.“

Přesto se jeho tým dlouho držel na dostřel, padl až v závěru. „Netrefili jsme nějaké dobré pozice, což rozhodlo. Kdybychom měli vyšší produktivitu, postoupili bychom,“ dodal přesvědčeně.

Přesto byl s průběhem sezóny spokojený. „Měli jsme jeden z nejmladších týmů v soutěži, kde hráli sedmnáctiletí či osmnáctiletí hráči doplnění o starší zkušené borce,“ vypíchl. „Celkově bylo cílem dostat se do play-off, což jsme splnili. Navíc jsme věřili, že bychom mohli přejít i přes první kolo, což se nám rovněž povedlo, takže panuje určitě spokojenost,“ uzavřel.

Áčko s béčkem tak doplnilo litoměřický C tým, který vypadl v play-off Severočeské basketbalové ligy už v průběhu března, vedení klubu ale může být v konečném součtu spokojené. Všechny tři celky totiž splnily předem stanovené cíle, některé dokonce přidaly i nečekanou nadstavbu.