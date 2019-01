Litvínov – Basketbalisté Lovosic vyhráli v Litvínově a zajistili si účast ve skupině o 5. – 8. místo oblastního přeboru.

Ilustrační snímek. | Foto: Jan Škrle

Litvínov – Lovosice 55:65 (25:38)

Sestava a body: Korous 10, Anton 6, Ji. Puchar ml. 8, Beránek, Ji. Puchar st. 1, Havlovec 4, Žižka 11, Totzauer 7, Ja. Puchar 14, Malý 4.



Začátek byl posunutý kvůli nefunkčnímu ukazateli skóre a vyšel lépe domácímu týmu. Jenže hosté si vedení vzali nazpátek již v sedmé minutě první části a udržovali ho víceméně až do konce utkání.



Ve druhé čtvrtině se hosté sice proti zónové obraně Litvínova moc neprosazovali ze střední vzdálenosti, ale při každém nájezdu do koše to buď končilo košem, nebo střelbou šestek. Vedení o třináct bodů bylo zasloužené.



Domácí ještě zazlobili v prvních pěti minutách třetí části, ale hosté se vrátili ke hře, která jim přinášela úspěch, tj. kvalitní obrana a zakončení z bezprostřední blízkosti koše soupeře, a tak si i nadále udržovali dostatečný náskok.



Poslední část sice domácí nakonec vyhráli, ale v celém jejím průběhu se nedostali blíž než na rozdíl deseti bodů, takže Lovosičtí si odváželi nejen dva vítězné body, ale i příležitost si zahrát ve skupině o 5. – 8. místo.



Poslední zápas, kdy 23. ledna Lovosice od 19:30 hodin hostí Chomutov, již na konečném pořadí nemůže nic změnit.

Tabulka

1. BK Levharti Chomutov 7 7 0 520:390 14

2. BK REAL Roudnice 8 5 3 488:453 13

3. ASK Lovosice 7 3 4 426:405 10

4. BK Baník Most B 8 2 6 464:524 10

5. BK Litvínov 8 2 6 440:566 10