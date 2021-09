Šest bodů připsal také navrátilec Pavel Grunt, jenž hrál ještě loni za Děčín, Šimon Ježek (Děčín) a Michal Šotnar (Ústí), kteří hráli ještě loni KNBL, do zápasu ještě nezasáhli. "Asi jsme si nasadili laťku docela vysoko, co se předvedeného výkonu týče," dumal po utkání Eisner, jehož celku ale může k udržení podobných výkonů pomoci zapojení dvou zmíněných odchovanců litoměřického basketbalu.

"Soupeř nás 40 minut presoval a my jsme si s tím, až na pár drobných chyb poradili na jedničku. Musím smeknout před celým týmem jak zápas zvládnul, a kdybych měl někoho pochválit tak opravdu všechny, protože každý nechal na hřišti vše a myslím, že jsme soupeře naši hrou docela zaskočili," liboval si.

Písečtí Sršni v přípravě nepoznali hořkost porážky, a to i přesto, že se střetli mimo jiné i se čtyřmi celky z nejvyšší soutěže (KNBL). "Neměli jsme co ztratit a chtěli jsme z toho udělat naši výhodu. Zápas se hrál v obrovském tempu, musím přiznat, že jsem nevěřil, že ho dokážeme udržet po celých 40 minut," hodnotil po zápase Eisner.

Skvělý vstup do letošní sezóny I. ligy basketbalistů prožil Slavoj Litoměřice. Svěřenci Tomáše Eisnera na domácí palubovce zaskočili favorita z Písku, kterého zdolali 88:75.

