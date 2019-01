Basketbalisté Slavoje se prosazují nejen pod koši

Litoměřice – Litoměřičtí basketbalisté míří do své 72. sezony, ve které mají znovu vysoké cíle. Dvě prestižní extraligové soutěže kadetů a juniorů U17 a U19 svedou basketbalisty SCM do bojů s nejlepšími týmy v republice. V mladších ročnících hraje Slavoj ligy U14 a U15 ve skupinách, ze kterých se postupuje do dalších stupňů soutěže.

Slavoj vyšle do soutěže i juniory U19. | Foto: archiv Slavoj BK Litoměřice

Za posledních několik let je za tím stálá a soustavně intenzivnější práce trenérského a organizačního týmu, který se snaží vytvořit ty nejlepší podmínky pro mladé sportovce.

A nejen ve sportu pod koši se litoměřickým basketbalistům dařilo. Za poslední dva roky se prosadili výrazně i v řídících strukturách České basketbalové federace. Předseda klubu Josef Mayer je členem výkonného výboru federace, předsedou České asociace basketbalových trenérů a místopředsedou Severočeského výboru federace. Hlavní trenér SCM Slavoj Jan Šotnar je členem metodické komise ČBF a předsedou Severočeského výboru federace. Složitá, ale úspěšná cesta za sportovními výsledky by si zasloužila v následující sezoně výraznější úspěch v konkurenci mnoha týmů, které však budou usilovat o totéž. Kvalitní sportovní výkony budou zároveň i výsledkem celého severočeského basketbalu, který v chlapeckých kategoriích bojuje cestou SCM v Litoměřicích se všemi dalšími basketbalovými centry v republice. V neděli se mohou basketbaloví příznivci přijít podívat v 16 hodin do haly Na Kocandě, kde prvoligový A tým mužů přivítá atleticky disponovaný a bojovný celek Písku. Basketbalový maraton pak čeká 7. října, kdy se bude od devíti do 19 hodin hrát v Litoměřicích pět soutěžních utkání.

Autor: Ladislav Pokorný