„Na sezónu máme vždy stanovený rozpočet, který počítá s odměnami hráčů zhruba do března či dubna, pak vždy záleží, jak skončí sezóna,“ přiblížil kouč litoměřického celku Jan Šotnar. „Výhodou u nás je, že hráči pobírají pouze odměny za trénink a zápas, nikoliv klasický plat. Každý má tu odměnu danou podle výkonnosti,“ doplnil.

„V neděli večer jsme měli schůzi, situaci jsem probíral i s kapitánem Adamem Žampachem, a nakonec jsme dospěli ke kompromisu. Hráčům vyplatíme veškeré odměny za březen, duben už účtovat nebudeme.“

PENÍZE I ZA INDIVIDUÁL

Basketbalisté se mohou těšit na odměny i přesto, že zápasy se nehrály téměř žádné a tréninky probíhaly od 10. března individuálně. „I tyto jednotky dostanou hráči zaplacené,“ potvrdilo vedení klubu, který stále čeká na rozhodnutí federace.

Nižší soutěže totiž zatím oficiálně zrušené nebyly a Česká basketbalová federace tak stále vyčkává, nebudou-li nakonec v polovině dubna přeci jen zmírněná současná opatření. „Teoreticky by byla ještě šance to stihnout dohrát, ale je to nejzazší termín. I proto stále fungujeme v nějakém udržovacím módu a hráči plní individuální plány,“ připustil Šotnar. Pokud by se tak skutečně stalo, čekalo by Slavoj play-off