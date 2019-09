Košíkářům Slavoje začne o víkendu herní příprava. Na domácím turnaji Štít města Litoměřice narazí nejprve v sobotu od 17 hodin na Drážďany, v neděli si zahrají buď o 3. místo nebo finále.

Basketbalový zápas mezi Litoměřicemi a GBA EU, play-off 2018/2019 | Foto: Deník / Karel Pech

„Čeká nás pět přípravných zápasů, toto jsou první dva. Po fyzické části přípravy už trénujeme zhruba deset dnů herní návyky, takže to bude přenášení těchto prvků do hry. Trochu nás trápí zranění, ale obě posily, Šteffel i Haiblík, by měly nastoupit,“ řekl kouč Jan Šotnar.