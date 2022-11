Prestižní podnik Hail Baja, která se koná od 10. do 12. listopadu v severozápadní části Saúdské Arábie, zahájí druhou polovinu mistrovství světa.

Aliyyah Koloc na voze Can-Am DV21 bude mít poprvé jako spolujezdce 40letého Francouze Stéphana Duplého. Tento 18letý teenager aktuálně vede pořadí FIA Middle East Cross Country Baja Cup po prvních dvou podnicích v Jordánsku a Kataru na začátku tohoto roku. Před čtyřnásobným vítězem Dakaru Nasserem Al-Attiyah má náskok 11 bodů.



"V Hail začíná poslední fáze přípravy na můj debut na Dakaru letos v lednu. Je dobré závodit v Saúdské Arábii, protože mi to dá představu o místním terénu, který budu během Rallye Dakar zdolávat. Je to velká čest mít Nassera za vyzyvatele, bude to také velký test,“ řekla 18letá hráčka o bitvě s 51letým Katarčanem.

"Dakar je hned za rohem, takže každá rally, která k němu vede, je pro nás důležitým testem. Nejen pro Aliyyah, ale také pro auto. Can-Am jsme průběžně vylepšovali celý rok, ale všechny kritické části jsou stále vždy." nejlépe testováno v reálném závodním režimu,“ řekl šéf komunikace Buggyry Jan Kalivoda.

Závod, který je také součástí Světového poháru FIA Cross Country Baja, je rozdělen do tří etap, které začínají a končí v Hail. Na řidiče čeká celkem 811,28 km, z toho více než polovinu tvoří měřené úseky.

Série vyvrcholí začátkem prosince finálovým kolem Dubai International Baja ve Spojených arabských emirátech od 1. do 3. prosince.



Saúdská Baja – Hail 2022

1. etapa, 1. část - 10. listopadu

Celková délka: 63,40 km. Časový úsek: 18 km

1. etapa, 2. část - 11. listopadu

Celková délka: 388,18 km. Měřený úsek: 158,59 km

2. etapa – 12. listopadu

Celková délka: 359,70 km. Měřený úsek: 184,00 km

Pořadí FIA Middle East Cross Country Baja Cup (po 2 ze 4 klání): 1. Aliyyah Koloc 46 bodů, 2. Nasser Al-Attiyah 35 bodů, 3. Hamad Al-Harbi 33 bodů, 4. Yazeed Al Rajhi a Yasmeen Koloc po 29 bodech.