„Něco málo o projektu Buggyra Academy vím, nicméně výsledky mě hodně překvapily. Tým disponuje mladými jezdci s mimořádným potenciálem, kteří jsou sice na začátku, ale ukázali, že v nejbližší budoucnosti mohou pomýšlet na Dakaru hodně vysoko,“ potvrdil trojnásobný vítěz Rallye Dakar kategorie automobilů Násir al-Attíja, který se stal absolutním vítězem Hail Interational Rallye.

Vítězka jela a poslouchala

Sedmnáctiletá dvojčata na stupních vítězů svět motoristického sportu nepamatuje a s pravděpodobností hraničící s jistou lze hovořit o počinu, který nebude hned tak překonán. „Věděl jsem, že budu navigovat 17letou holku bez větších rallyových zkušeností, ale výsledek absolutně předčil veškerá má očekávání,“ konstatoval z pozice jednoho z nejrespektovanějších světových navigátorů Xavier Panseri.

„Když jsme vyhráli první etapu, neměl jsem na to co říct. Umí skvěle naslouchat a všechny rady do puntíku převádět do praxe, nikdy se nevzdá, je to pravá bojovnice. Ví naprosto přesně, kdy dát plný plyn a kdy naopak zvolnit. Celkovým výsledkem jsem příjemně šokován, díky celému týmu za fantastický zážitek a atmosféru. Případné společné účasti na Dakaru 2023 se vůbec nebojím.“

Prakticky stejný názor má i navigátor Yasmeen Koloc Stéphane Duple. „Dojet v prvním závodě třetí, je vynikající, bylo vidět, že spolu se sestrou hodně testovala. Slušný start, postupné zrychlování, občas bylo nezbytné zkrotit temperament. Celkově ale výborné.“

„Jsem pochopitelně šťastná, musím poděkovat celému týmu za skvělou práci. Prostě jsem jela a poslouchala Xaviera. Docela lituji, že nemůžeme na Dakar startovat s Yasmeen už letos,“ potvrdila senzační vítězka.

Téo na to má!

Okruhový šampión Francie a úspěšný účastník ME tahačů Téo Calvet předvedl schopnosti obojživelníka schopného vyměnit asfalt za písek. „Výborný výkon, Téo zvládl svou premiéru na jedničku. Ignacio bude mít na Dakaru dobrého parťáka,“ zhodnotil šéf týmu Martin Koloc, který „posadil“ k mladému Francouzovi mnohonásobného vítěze Rallye Dakar Josefa Kalinu. „Má závodění v krvi, na to, že je mu jedenadvacet, si rozumí s pro něj doposud nepříliš poznaným autem. Jasně, Dakar je podstatně těžší soutěž, ale už teď má na víc, než se jenom zúčastnit,“ potvrdit legendární navigátor.

S názorem slavného veterána souhlasí i jeho dočasný svěřenec. „Strašně mě to bavilo, cítil jsem podporu celého týmu, pochválil mě dokonce i táta, nicméně jedu se na Dakar učit a moc se těším,“ potvrdil Téo Calvet.

Úspěšné testování

Ve stínu výsledků Buggyra Academy zůstala účast obhájce dakarského prvenství v kategorii T3 Josefa Macháčka, který na základě rozhodnutí týmového vedení pojal Hail Rallye jako závěrečný test před Dakarem. „Pepovy kvality jsou všem velmi známy, opravdu jsme ho, na rozdíl od holek a Téa nemuseli zkoušet, dvě etapy rovnající se polovině závodů, na test techniky úplně stačily. Pepa by samozřejmě rád dále závodil, ale rozhodli jsme se šetřit jeho tělesnou schránku. Na Dakar 2022 jsme připraveni,“ potvrdil šéfkonstruktér David Vršecký.