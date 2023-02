Aliyyah Koloc čeká zrádná Pouští výzva. Písek miluju, užiju si to, řekla

/FOTO, VIDEO/ Malý Dakar neboli Pouštní výzva je tady. Osmnáctiletá závodnice roudnické stáje Buggyra Aliyyah Koloc se vrací do terénu. Čeká ji návrat do zrádné pouště Empty Quarter v rámci Abu Dhabi Desert Challenge. "Jízdu v dunách si moc užívám. Je to moje nejoblíbenější část soutěží cross-country," řekla před startem.

Aliyyah Koloc se vrací do terénu | Video: www.youtube.com