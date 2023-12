/FOTO, VIDEO/ První vrcholná akce nového kalendářního roku se kvapem blíží. Když 5. ledna 2024 odstartuje 46. ročník bájné Rallye Dakar, čeká 590 účastníků v osmi různých kategoriích celkem 7 891 km rozdělených do 12 etap. Ty se uskuteční během dvou týdnů přes saúdskoarabskou poušť. Mezi nimi bude 39 žen a jednou z nich je jezdkyně roudnické stáje Buggyra ZM Racing Aliyyah Koloc.

Aliyyah Koloc má za sebou poslední test před Dakarem | Video: www.youtube.com

Devatenáctiletá závodnice bude navíc jednou z pouhých pěti žen v nejvyšší dakarské automobilové kategorii T1+. Aliyyah Koloc se připravuje na závod v mýtické Rallye Dakar jako jedna z mála žen,

V lednu 2023 se Aliyyah Koloc zapsala do historie jako jedna z nejmladších žen, které se kdy zúčastnily náročné Rallye Dakar ve věku pouhých 18 let. Dosáhla svého cíle dokončit závod na 33. místě své kategorie. Proč se tedy mladá žena chce zúčastnit tak náročné akce?

„Dakar je nejtěžší rallye na světě. Miluji závodění, miluji terénní rallye, takže mým cílem vždy bylo zúčastnit se Dakaru. Dosáhl jsem toho loni, když jsem se poprvé zúčastnil Can-Am. Byl to úžasný zážitek, ale velmi těžký. Musel jsem překonat fyzické i psychické problémy, ale došla jsem do cíle,“ vysvětluje Aliyyah Koloc.

Legendární hřiště v Krásním Dvoře končí. Stejně jako jeden golfový příběh

Během prvního Dakaru v lednu tohoto roku se potýkala se značnými technickými problémy. Dny byly dlouhé a náročné, noci v poušti chladné. Odstrašující zážitek pro většinu, natož pro 18letou.

„Ve skutečnosti jsem se nebála,“ říká Aliyyah Koloc a pokračuje: „Jen jednou, když jsem šla na záludnou horu, ale podařilo se nám to překonat. Celkově se nám dařilo velmi dobře a já získala spoustu zkušeností. To mi pomůže přiblížit se k mému druhému Dakaru s větší jistotou, i když s autem bude řízení větší výzvou než s Can-Am, zejména v dunách, protože jsou velmi těžké."

Několik pozoruhodných žen z Dakaru

V průběhu let se Dakaru zúčastnilo mnoho žen, i když v malém počtu ve srovnání s jejich mužskými konkurenty. Vše začalo prvním ročníkem Dakaru v roce 1979, kdy se v kategorii motocyklů zúčastnilo sedm žen.

Ještě méně žen se zúčastnilo nejvyšší kategorie Dakaru a Jutta Kleinschmidtováje určitě nejúspěšnější. Dnes 61letá Němka vyhrála Dakar v roce 2001 jako první a dodnes jediná žena.

Dalším velkým dakarským jménem je Cristina Gutiérrez. 32letá Španělka je první ženou, která vyhrála etapu na Dakaru od Jutty, která byla v roce 2021 v kategorii lehkých vozidel.

Nejslavnější žena mohla být princezna Caroline z Monakakterá spolu s manželem závodila v roce 1985 v kategorii kamionů. Bohužel rally nedokončila, protože její vůz měl pátý den problém.

Srbice jsou po podzimu stříbrné. Bodů mělo být více, ví Luger. Favorizuje Brnou

V roce 2022 startoval na Dakaru první čistě ženský tým v kategorii lehkých vozidel - Merce Marti a Margot Llobera.

Letos Aliyyah Koloc nastoupí na svůj druhý ročník Dakaru a poprvé ve voze T1+. „Je pro mě ctí soutěžit s největšími jmény v offroad-rally,“ říká a myslí na takové, jako jsou Nasser Al-Attiyah, Carlos Sainz nebo devítinásobný mistr světa v rally Sébastian Loeb. "T1+ pro mě bude novou výzvou, ale jsem tak připravena, jak jen mohu být, a opravdu se těším na získání dalších zkušeností."

A co si myslí o tom, že je žena v prostředí, kde dominují muži? „Pro mě jsme všichni konkurenti a já chci dosáhnout co nejlepšího výsledku. Samozřejmě je to stále sport, v němž dominují muži, ale motoristický sport je jednou z mála kategorií, kde mohou muži a ženy soutěžit všichni společně," dodala 19letá závodnice.