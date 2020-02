Čtyřiapadesátiletá Alena Vrátná pohár převzala v zasedací místnosti mosteckého magistrátu, kde jí osobně popřál primátor Mostu Jan Paparega a došlo i k úsměvné situaci. Paparega totiž Vrátnou vítal jako kamarádku a není divu, oba totiž za litvínovský klub Krušnoman závodí.

„Jsme s Alčou oba členy tohoto ústavu a jsem moc rád, že ji tady mohu přivítat,“ usmíval se první muž Mostu.

Co Vrátnou k vítězství v anketě vystřelilo? Po roce se vrátila vytrvalkyně litvínovského klubu do Afriky, aby se tady opět postavila na start náročného TriNorthAfrica, kde zvládla 1,5 km plavání, 180 km na kole a běžecký maraton na Sahaře. Pekelnou dřinu dokončila v čase 12:40 hodin. Není to její první ani poslední vytrvalecký „kousek.“ Loni například jako první Češka dokončila Ultra Czech 515. Tedy závod, při kterém v jednom víkendu musela dostat do těla celkem 515 kilometrů a to plaváním, cyklistikou a během. Známá už je také v zahraničí.

Alena Vrátná a její "talisman" a obrovská opora manžel Miroslav. Foto: archiv A. Vrátné

Na mostecké radnici o tom poutavě vyprávěla novinářům a přítomným hostům. Naslouchal také její manžel Miroslav, což bylo symbolické, protože právě její muž jí je při závodech obrovskou oporou a jak říkají triatlonisté: supportem. „Ta cena je jak pro mě, tak mého muže, protože bez něj bych nikdy nic nedokázala,“ komentovala přítomnost jedné z nejbližších osob oceněná sportovkyně.