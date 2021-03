Nejprve odkoučoval vítězství své dcery Jaromíry, pak dovedl k další výhře Fabianu Bytyqi a následně shlédl K. O. obra Tomáše Šálka. O dvě hodiny později vyrazil do akce sám a klasickým způsobem nakonec před koncem vypsaného šestikolového zápasu zdolal Pavla Albrechta. Lukáš Konečný úspěšně zvládl i druhý návrat do ringu, podle jeho slov už opravdu poslední.

Sebevědomý mistr světa vstupoval mezi provazy s úsměvem a vyplazeným jazykem, během duelu, který byl vypsán na šest tříminutových kol, se však soustředil na tvrdou práci a od úvodních sekund se pověsil na svého soupeře. Ten se zpočátku držel, ovšem nepříjemný styl domácího zápasníka mu rychle ubíral síly. Konečný, jemuž se přezdívá Chirurg, tvrdě masíroval Albrechtova žebra, ten byl ve 4. kole poprvé počítán. V pátém kole navíc neustál tvrdý zvedák domácího boxera a sudí duel ukončil.

DALŠÍ TITUL DO RODINY

Bratra Viktora napodobil po půl roce i mladší z klanu Agateljanů, Erik. Ten se utkal v jednom ze dvou zlatých hřebů večera a ve druhém titulovém zápase Save Boxing s plzeňským Josefem Zahradníkem o pás pro mistra republiky v superlehké váze.

Už před zápasem se oba soupeři hodně hecovali, Zahradník, jenž vstupoval do sálu na song z kultovního filmu Rocky v podobném hábitu s kapucí, toužil po roční přestávce po vítězství. Po vyrovnaném úvodu však postupně ztrácel, Agateljan trefoval více přesných úderů, navíc se svým sokem vydržel deset kol, což měla být jedna ze zbraní plzeňského zápasníka. Ústečan s arménskými kořeny totiž odboxoval tolik kol vůbec poprvé v kariéře.

Elán však s přibývajícím časem neztrácel a tak bylo čím dál tím víc jasné, že po zářijovém titulu Viktora Agateljana ve střední váze do 72,5 kg přibude do této rodiny další mistrovský pás. To vzápětí potvrdili všichni tři rozhodčí (99:91, 99:93 a 98:92), kteří se přiklonili na stranu domácího mladíka.

TITUL TAKÉ PRO DUFKA

Prvním titulovým zápasem večera, který byl předkrmem před Konečného návratem do ringu, byl souboj mezi Michalem Dufkem a Szilveszterem Ajtajem (Maďarsko), jenž měl mít deset kol.

Český zápasník měl ale v bitvě o titul mezinárodního mistra republiky od začátku navrch. Jeho protivník si čím dál tím víc pomáhal klinči, ve 3. kole byl dokonce dvakrát počítán, se zvednutím si dal pokaždé načas. Ve čtvrtém kole se poroučel k zemi znovu, a když se stejná situace opakovala hned třikrát i v další tříminutovce, bylo hotovo.

USPĚLI ŠÁLEK I BYTYQI

Součástí galavečera bylo celkem 20 zápasů. Hned mezi prvními uspěla dcera hlavního organizátora Jaromíra Konečná, která i v odvetě zdolala Valentýnu Vackovou 3:0 na body.

Stejným stylem zvítězila také stále neporažená Fabiana Bytyqi, na níž tentokrát nestačila Judit Hachboldová z Maďarska. Ta sice byla hodně agresivní, ale postupně jí docházely síly a neméně aktivní světová šampionka, která po dlouhé době boxovala proti menší soupeřce, zápas zkušeně kontrolovala.

Pouhých 161 sekund se v ringu zdržel ústecký obr Tomáš Šálek. Ten hned v 1. kole knockoutoval brněnského Alaina Banonga a dokončil tak vítězný hattrick Konečného svěřenců.

RIVALITA I TVRDÁ K. O.

Bavily i další duely. Z ústeckých boxerů uspěl také Radek Vařák, jehož tvrdý direkt na oko ve 2. kole předčasně ukončil bitvu těžkotonážníků s debutujícím mosteckým Strongmanem Petrem Pastyříkem. Vítězství před limitem slavil hned poté i Dominik Musil, který v 5. kole sestřelil Tomáše Mrázka. Bodoví rozhodčí pak jednoznačně v poměru 3:0 přisoudili výhru i mladému Martinu Rusňákovi z Box Chlumec, jenž zdolala Jiřího Prádlera. Naopak druhý zástupce tohoto celku Hynek Kraus prohrál ve 3. kole technickým K. O. se Zdeňkem Baťkou.

Zajímavou podívanou nabídla například konfrontace Michala Reissingera s Janem Hřebíkem. První jmenovaný poslal svého soka hned během úvodního kola dvakrát na zem, při třetím počítání sudí duel ukončil. Nedoboxoval ani Jasmin Dananovič (Bosna a Hercegovina), kterého v 1. kole porazil Edmond Zefi.

Československé derby mezi jedním ze spolupromotérů akce Ondřejem Buderou a Michalem Gazdíkem ovládl na body pardubický boxer, čtyřkolový zápas ale patřil k ozdobám večera.

Hned poté na něj navázala neuvěřitelná řež mezi Tadeášem Růžičkou a Nikolasem Dzurňákem, kteří měli drobnou potyčku už během pátečního vážení. Doslova válka, která měla strhující tempo a během níž rozdali oba boxeři neskutečný počet úderů, nakonec jako jediný souboj nenašla vítěze a skončila remízou.

Vítězný debut oslavila Nikola Hubálková, která zaskočila zatím neporaženou Laru Ochmannovou, jíž jasně přejela a zvítězila 3:0 na body. Česká boxerka se v profesionálním ringu představila poprvé, po celý duel však měla navrch, Němka dokonce začala ve 3. kole krvácet z nosu. Uspěl také Tomáš Bezvoda, jehož sice lehce zaskočil úvod Reného Molíka, nakonec však svého soupeře poslal po 143 vteřinách k zemi a zapsal se na poměrně dlouhý seznam borců, kteří slavili před limitem.

Box, Save Boxing 2021 (Větruše, Ústí nad Labem):

AMATÉŘI

1. Zdeněk Baťka vs. Hynek Kraus 3x3min, -69 kg, TKO 3. kolo, win Baťka

2. Jiří Prádler vs. Martin Rusňák 3x2min, -66 kg, 0:3 na body, win Rusňák

3. Jaromíra Konečná vs. Valentýna Vacková 3x2min, -57 kg, 3:0 na body, win Konečná

PROFI

4. Jan Balog vs. Aljaž Venko 4x3min, střední váha, 0:3 na body, win Venko

5. Nikola Hubálková vs. Lara Ochmann 4x3min, 3:0 na body, win Hubálková

6. Radek Vařák vs. Petr Pastýřík 4x3min, supetěžká váha, KO 2. kolo, win Vařák

7. Dominik Musil vs. Tomáš Mrázek 6x3min, supertěžká váha, KO 5. kolo, win Musil

8. Fabiána Bytyqi vs. Judit Hachbold 6x2min, muší váha, 3:0 na body, win Bytyqi

9. Miloš Beránek vs. Andrej Morávek 4x3min, lehká střední, 3:0 na body, win Beránek

10. Michal Reissinger vs. Jan Hřebík 4x3min, supertěžká váha, KO 1. kolo, win Reissinger

11. Edmond Zefi vs. Jasmin Dananovič 6x3min, velterová váha, TKO 1. kolo, win Zefi

12. Tomáš Šálek vs. Alain Banongo 6x3min, supertěžká váha, KO 1. kolo, win Šálek

13. Tomáš Ivachov vs. Lajos Szilagyi 6x3min, polotěžká váha, TKO 2. kolo, win Ivachov

14. Ondřej Budera vs. Michal Gazdík 6x3min, polotěžká váha, 3:0 na body, win Budera

15. Tadeáš Růžička vs. Nikolas Dzurňák 4x3min, lehká střední, remíza

16. Tomáš Bezvoda vs. René Molík 6x3min, střední váha, KO 1. kolo, win Bezvoda

17. Pavel Polakovič vs. Hamo Aperjan 4x3min, lehká velter., 3:0 na body, win Polakovič

18. Michal Dufek vs. Szilvesztr Ajtaj 10x3min, mezinárodní MČR v lehké váze, TKO v 5. kole, win Dufek

19. Lukáš Konečný vs. Pavel Albrecht 6x3min, polotěžká váha, KO v 5. kole, win Konečný

20. Josef Zahradník vs. Erik Agateljan 10x3min MČR v lehké velter. váze, 0:3 na body, win Agateljan