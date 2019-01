Ústí n. L. – Po slušně odehraném utkání proti druhému týmu tabulky čekal basketbalisty Lovosic další těžký soupeř – tým Ústí, který je prozatím na třetím místě oblastního přeboru.

Lovosice svého soupeře překvapivě doma porazily, takže Ústečtí chtěli rozhodně na své palubovce vyhrát. Hosté opět na lavičce pro střídání neměli „narváno“ oproti soupeři, který se snažil celé utkání pravidelně střídat.



Domácí začali ve velkém stylu dvěma proměněnými trojkami a zdálo se, že to bude jednoznačná záležitost. Jenže hosté hráli v první čtvrtině velmi dobrý basketbal. Mezi šestou a devátou minutou nedovolili domácím vstřelit ani bod, a tak po první části vedli o čtyři body.



Domácí spoléhali na dlouhé podkošové hráče, kterými hosté nedisponují, a na střelbu ze střední vzdálenosti, ve které vynikal hlavně Kouba. Hosté se pokoušeli o jednoduchou kombinační hru, která jim vycházela až do osmé minuty druhé části, kdy ještě vedli o pět bodů. Několik jejich ztrát však Ústečtí potrestali a v poločase vedli o dva body. Lovosičtí však překvapivě se svým soupeřem hráli vyrovnanou partii.



Ve třetí části se zrodil náskok domácího týmu, který nakonec rozhodl o výsledku. Hosté se nedokázali střelecky prosadit a i když jejich obrana nebyla špatná, chyběly jim body k tomu, aby to bylo napínavé až do konce. V poslední části pokračovali hosté v neproměňování svých šancí, takže domácí se dostali až na vedení o 22 bodů. Lovosičtí však ukázali, že chtějí hrát a tak poslední dvě minuty byli opět v jejich režii. Utkání tak mělo důstojnou tečku.

Ústí – Lovosice 66:51 (32:30)

Sestava a střelci: Chovaneček 14, Pova 13, Vácha a Puchar ml. 7, Puchar st. 6, Smýkal 4.