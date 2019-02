Litoměřice – Po 14. odehraných kolech je v čele okresního přeboru I. třídy stolních tenistů družstvo VTJ Litoměřice A, které ještě nenašlo přemožitele.

Se čtyřbodovým odstupem je druhý tým Roudnice C před výběrem TTC Roudnice D. Čtvrtá je zatím terezínská rezerva.



V žebříčku jednotlivců je nejvýše Ondřej Špaček z TTC KBO Litoměřice D, který ve 38 zápasech prohrál pouze dvakrát. Druhý je Miroslav Kysilka (TTC Roudnice D) a třetí Jiří Sekyra (TTC KBO Litoměřice C).



Výsledky 13. kola: TTC KBO Litoměřice D – TTC KBO Litoměřice C 3:15, SK Techn. Bechlín – SK Štětí D 9:9, Sokol Terezín B – TTC Roudnice C 12:6, TTC Roudnice D – Sokol Třebívlice 14:4, Sokol Libochovice – VTJ Litoměřice 5:13, Sokol Bohušovice – Sokol Mnetěš 14:4. 14. kolo: KBO Litoměřice C – Mnetěš 16:2, Bohušovice – Libochovice 11:7, VTJ Litoměřice – Roudnice D 9:9, Třebívlice – Terezín B 11:7, Roudnice C – Bechlín 15:3, Štětí D – KBO Litoměřice D 11:7.

Úspěšnost

Pořadí: 1. Špaček (TTC KBO Litoměřice D), 38 zápasů, 2 prohry, úspěšnost 94,74%, 2. Kysilka (TTC Roudnice D), 56, 53, 94,64%, 3. Sekyra (TTC KBO Litoměřice C), 52, 47, 90,38%, 4. Šolar (Sokol Třebívlice ), 43, 36, 83,72%, 5. Borecký (VTJ Litoměřice), 51, 42, 82,35%, 6. Kmoch (VTJ Litoměřice A), 42, 34, 80,95%, 7. Hanzlík (TTC Roudnice C), 44, 35, 79,55%, 8. Kloub (Mnetěš ), 34, 27, 79,41%, 9. Skrbek (Sokol Terezín B), 55, 43, 78,18%, 10. Kirchner (Bohušovice), 55, 41, 74,55%.

OP I. třídy

1. VTJ Litoměřice A ⋌12 2 0 174:78 40

2. TTC Roudnice C⋌ 11 0 3 170:82 36

3. TTC Roudnice D⋌ 9 3 2 149:103 35

4. Sokol Terezín B⋌ 10 0 4 143:109 34

5. Sokol Bohušovice ⋌9 0 5 133:119 32

6. TTC KBO Litoměřice C ⋌6 3 5 143:109 29

7. TTC KBO Litoměřice D⋌ 5 2 7 106:146 26

8. Sokol Třebívlice ⋌4 3 7 123:129 25

9. SK Štětí D ⋌4 2 8 107:145 24

10. SK Techn. Bechlín ⋌1 3 10 97:155 19

11. Sokol Mnetěš ⋌1 3 10 82:170 19

12. Sokol Libochovice ⋌1 1 12 85:167 17