Litoměřice – Příznivý výsledek z Jirkova přivezla děvčata z týmu TTC Litoměřice B.

Podařilo se jim v dalším utkání play out o setrvání v II. lize udolat domácí družstvo. V dresu hostů opět nastoupila Petra Prášilová, která tak doplnila osvědčenou dvojici Heda Fousková – Jana Hájková, jež byla před řadou let u postupu do této soutěže. Petra proti poslednímu utkání se Sokolem Turnov, kdy ještě nebyla rozehraná, tým podržela a získala důležité body.



KST Jirkov – TTC Litoměřice B 2:5 (9:17), Jitka Doutnáčová – Jana Hájková 3:0, Eva Leitnerová – Petra Prášilová 1:3, Kamila Faiglová – Heda Fousková 3:2, Leitnerová – Hájková 1:3, Doutnáčová – Fousková 0:3, Faiglová – Prášilová 1:3, Leitberová – Fousková 0:3.