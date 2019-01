Ústí n. L. – O víkendu se naplno rozjely týmové soutěže smíšených družstev tenistů.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jan Škvára

V republikové druhé lize podlehl tým TK Ústí nad Labem na domácích dvorcích Slovanu Kladno nejtěsnějším poměrem. V první divizi potvrdily roli favoritů Severočeská tenisová C Most a Louny, teplické derby vyhrál Viamont.



Druhá tenisová liga: TK Ústí nad Labem – Slovan Kladno 4:5.



Hostující Středočeši se dvěma slovenskými posilami vedli po dvouhrách 2:4. O jejich vítězství nakonec rozhodla jedna mužská čtyřhra.



Za Ústí bodovali ve dvouhrách i čtyřhře Praibiš a Martinek, čtvrtý bod přidaly v ženské čtyřhře Vodičková s Kůstkovou. Další výsledky skupiny A: Karlovy Vary – Dobřichovice 8:1, Lok. Plzeň A – Lok. Plzeň B 4:5, Řevnice – Bohutín 5:4. Ve druhém kole zajíždí Ústí příští sobotu do Plzně k duelu s Lokomotivou B.



I. kolo 1. severočeské divize – skupina A: Litoměřice – Louny 2:7, Severočeská tenisová C Most – Kadaň 7:2, Panorama Teplice – Viamont Teplice 2:7. Skupina B: Děčín – Břízky Jablonec 4:5, Velké Březno – Orel Hrádek n. N. B 3:6, Start Liberec – Tanvald 9:0.



2. severočeská divize – skupina A: Kebek Chomutov – Žatec 4:5, Roudnice – Louny B 3:6, Viamont Teplice B – Libochovice 8:1. Skupina B: Ústí B – Slovan Liberec 6:3, Česká Lípa – Frýdlant 7:2, Železný Brod – VŠST Liberec 6:3.