Hostěnice - Týden po vítězství na Xtreme Házmburk triatlonu triumfoval Filip Zouhar z TT Glassman Teplice i ve druhém podniku letošního ročníku Krále Středohoří. Sobotní Hostěnický triatlon ho zastihl ve skvělé formě.

VÍTĚZ. Filip Zouhar z TT Glassman Teplice vedl v Hostěnicích od úvodní disciplíny. Před během, na který se takto chystal, měl téměř minutový náskok. | Foto: Miroslava Šimonová

Rekordní účast

Na rekordní počet závodníků, kterých se k jezu v Hostěnicích sjelo 82, čekalo 450 metrů plavání v Ohři, 22,5 km na kole a závěrečný 5,8 km dlouhý běh. Už po první disciplíně měl favorizovaný Zouhar solidní náskok před svými pronásledovateli, kteří se rekrutovali převážně z týmu BTT Libochovice (Zahálka, Šašek, dobře plaval i ústecký Kubec). Naopak až kolem 10. příčky byl další z favoritů Bušek (také Libochovice). „Já v plavání skoro vždycky ztrácím, to není žádné překvapení,“ komentoval po skončení triatlonu svůj výkon libochovický závodník.

V cyklistické části se dal očekávat nástup Bureše (CK Slavoj Terezín), který na kole patří k nejlepším. To se také potvrdilo, měl společně s Buškem nejrychlejší čas (těsně nad 38 minut). Do poslední části vybíhal za Zouharem jako druhý Zahálka s minutovou ztrátou, o několik vteřin zpět byl Bušek, čtvrtý běžel Šašek, kterého stíhal Bureš. Náskok vedoucího muže průběžného pořadí však stále narůstal, v běžecké části byl teplický borec nejrychlejší ze všech (21:53). Parádní výkon podal také Bureš (22:56), který předstihl Šaška a dotíral i na medailové příčky.

„Už jsme si mysleli, že je to v klídku, ale najednou se odněkud přiřítil Honza,“ překvapil výtečný výkon soupeře Buška. Ten pak odběhl Zahálkovi, před kterého se dostal i Bureš. V cíli však byl na třetí příčce klasifikován právě Zahálka, když využil toho, že terezínský závodník těsně před koncem zvolnil. V poslední části byl druhý nejrychlejší pětapadesátiletý Jiří Malý, kterému to však stačilo jen na celkově 36. místo. Měl totiž defekt. „Píchnul jsem. Než jsem si vyměnil kolo, musel jsem pro klíče od auta, ty jsem nemohl najít. Nadával jsem parádně,“ říkal už s úsměvem nestárnoucí borec z AC Česká Lípa.

V ženské kategorii zvítězila Lenka Maxová, když po slabším plavání zrychlila. Druhá skončila po těsném souboji Kalibová, která na pásce porazila Smejkalovou. Ve veteránské kategorii byl nejrychlejší borec BTT Libochovice Petr Vápeník, když za sebou nechal o více než dvě minuty ústeckého Kubce a mělnického Pokorného.

Nejstarší Zima

Pořadatelé odměnili i nejmladšího a nejstaršího účastníka. Mezi Matějem Zahálkou (r. 1993) a Antonínem Zimou (Horolezci Roudnice, r. 1934) byl rozdíl 59 let.

Pohodový podnik přilákal na břeh Ohře spoustu diváků, kteří zůstali v prostoru startu a cíle i po skončení závodu. Pořadatelé totiž připravili nejen pro aktivní účastníky after party, při které zahrála místní kapela.

„Příjemně nás překvapil počet startujících, to jsme nečekali. Snad se u nás všem líbilo a příští rok přijedou znovu. Výraznější problémy se nevyskytly, Měli jsme tady jen pár defektů. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří nám s Hostěnickým triatlonem pomáhají a doufáme, že i pomáhat budou. Bez nich by to nešlo,“ shodli se pořadatelé Jan Řebíček a David Šálek.

Hostenický triatlon (0,45 – 22,5 – 5,8 km):

Kategorie muži: 1. Filip Zouhar (Glassman triathlon team Teplice) 1:07:10 hod., 2. Marek Bušek (BTT Libochovice) 1:09:38, 3. Matěj Zahálka (BTT Libochovice) 1:09:43, 4. Jan Bušeš (CK Slavoj Terezín) 1:09:43, 5. Ota Šašek (BTT Libochovice) 1:13:10, 6. Pavel Suchý (Krásná Lípa) 1:13:45, 7. Petr Vápeník (BTT Libochovice) 1:14:07, 8. Josef Kesler (Chomutov) 1:14:56, 9. Pavel Tlustý (Hostěnice) 1:14:58, 10. Přemysl Rous (KRK Litoměřice) 1:15:31.

Kategorie muži nad 40 let: 1. Petr Vápeník (BTT Libochovice) 1:14:07, 2. Zdeněk Kubec (Ústí n. L.) 1:16:30, 3. Přemysl Pokorný (ISŠT Mělník) 1:16:42, 4. Milan Vopat (TJ Slavie Chomutov) 1:17:06, 5. Zdeněk Pazdera (BTT Libochovice) 1:18:26, 6. Jiří Woš (Roudnice) 1:21:56, 7. Alexandr Kárász (TEO plus Litoměřice) 1:23:08, 8. Jiří Malý (AC Česká Lípa) 1:24:07, 9. Vladimír Burda (Bohemians Praha – veslování) 1:25:06, 10. Zdeněk Rous (KRK Litoměřice) 1:26:07.

Kategorie ženy: 1. Lenka Maxová (E–triatlon) 1:25:50, 2. Veronika Kalibová (MMB–Třebenice) 1:26:06, 3. Jana Smejkalová (Arrow Credit) 1:26:06, 4. Pavlína Pojerová (Brozany) 1:33:18, 5. Marie Šifaldová (Sokol Brozany) 1:34:44, 6. Silva Lovětínská (Rakovník) 1:35:22, 7. Zuzana Dlouhá (Dlouháni Roudnice) 1:35:36, 8. Miluše Pojerová (Sokol Brozany) 1:51:15.