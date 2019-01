Lovosice - Bivoj Litvínov se stal vítězem Májového turnaje žáků, který ve sportovní hale uspořádal florbalový oddíl TJ Lovochemie Lovosice společně s Litoměřickou florbalovou partou. Kromě dvou domácích týmů se turnaje účastnila ještě mužstva z Litvínova a Mostu.

První utkání bylo domácí derby. Podle očekávání vyhráli žáci s vyšším věkovým průměrem (9:3). V dalším zápase nastoupili domácí mladší žáci proti Litvínovu a nástup do utkání se jim vydařil, až do osmé minuty překvapivě vedli. Potom se však o šest let starší litvínovští hráči vzpamatovali a do konce zápasu měli již vše pod kontrolou, zvítězili tak jednoznačně 12:3. Další zápas přinesl největší drama. V bitvě mezi Mostem a lovosickými staršími žáky sice domácí stále vedli, ale Most vytrvale dotahoval a nepustil Lovosice do trháku. Dvě minuty před koncem utkání sice i vyrovnal, ale za další minutu lovosický Slabý po pěkné kombinaci s Malým a Vodenkou zařídil nechytatelnou dělovkou svému týmu tři body. A jak se později ukázalo také stříbrné medaile.

Své závěrečné zápasy oba lovosické týmy prohrály – starší žáci, vyčerpaní po bitvě s Mostem, nestačili v boji o zlato na litvínovské Bivoje a prohráli 1:6, jejich mladší kolegové statečně vzdorovali Mostu, ale porážku 3:11 odvrátit nedokázali.

Pro oba týmy Lovosic to byla poslední příprava před závěrečnými turnaji sezony. „Pokud na následujícím mezinárodním turnaji Nisa Open v Liberci budou naši mladší žáci podávat podobné výkony jako na sobotním domácím turnaji, určitě dosáhnou pěkných výsledků. Starší žáci naopak zavítají v červenci na mládežnický turnaj Prague Games a při jejich současné formě by postup ze základní skupiny nemusel být nereálným snem,“ věří v sílu týmu jeho vedoucí Jan Dvořák.

Konečné pořadí: 1. SK Bivoj Litvínov 9 bodů, 2. TJ Lovochemie DDM Elko Lovosice LFP starší 6, 3. FbC Vipers Most 3, 4. TJ Lovochemie DDM Elko Lovosice LFP mladší 0.

Vítězem kanadského bodování se stal Malý (Lovosice starší), který ke dvěma brankám přidal jedenáct asistencí. Nejlepším gólmanem turnaje byl vyhlášenlitvínovský Šedivý.

Lovosice st.: Topš, Štván – Čáp, Palečková, Pospíšil, Krejčí, Malý, Vodenka, Ptáček, Slabý, Polášek.

Lovosic ml.: Tůma, Dvořák Jan – Zemanová, Šálek, Šmíd, Dvořák Jakub, Landa, Cikner, Malík, Legner, Počta, Starý, Revaj.