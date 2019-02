ROUDNICE NAD LABEM - Vrcholným podnikem německého mistrovství byl víkend na okruhu v Hockenheimu, kde se jel poslední závod sezony 2007 GT3 ADAC GT Masters. Martin Matzke a Jiří Skula zde získali pro roudnickou stáj MM Racing dvojnásobný úspěch.

Jiří Skula (vlevo), šéf týmu Martin Matzke st. a Martin Matzke ml. měli po závodech v Hockenheimu důvod k úsměvům, MM Racing totiž dosáhl nejlepšího umístění v sezoně. | Foto: Karel Kubeš

V sobotu skončili v konkurenci 30 vozů na výborném čtvrtém místě. Jiří Skula startoval z desáté pozice a předával auto Matzkemu při povinném střídání v polovině závodu na 9. místě. Martin Matzke pak dojel na skvělém čtvrtém místě. V neděli se pak podařilo umístění ještě vylepšit. Závodníci skončili dokonce na druhé příčce, což je dosud nejlepší umístění týmu i jeho jezdců v takto prestižním podniku GT3.

,,Pocity ze závodu jsou perfektní. Start se mi vydařil, vybojoval jsem hned čtvrté místo. Jirka Corvettu při střídání přebíral na druhém místě. Z boxu vyjížděl na třetím a závod dojel na skvělém druhém místě,“ radostně popisoval průběh nedělního závodu Martin Matzke. Své nadšení a radost neskrýval ani Jiří Skula, který si vyhlašování na bedně náležitě vychutnal. „Super zážitek, vyhlašování jsem si užíval. Auto bylo celý závod bez problémů. Atmosféra po dojetí perfektní, diváci tleskali a šampaňské teklo proudem.“

Atmosféra na Hockenheimu při posledním podniku německé sezony, během kterého se jelo více závodů včetně nejvyšší kategorie DTM, byla parádní. V neděli přišlo na okruh více než dvě stě tisíc diváků. Zpestřením byl i hodinový koncert legendární skupiny Status Quo. Radost z výsledku dal najevo i spokojený majitel týmu MM Racing Martin Matzke starší. „Je to super výsledek. Umístění motivuje celý tým a dává energii do žil, kterou jsme moc potřebovali. Konečně se nám začalo dařit, což je i velkým povzbuzením do našeho posledního závodu FIA GT3.“

V průběhu několika dní bude auto naloženo do kontejneru a poputuje po moři do dějiště posledního podniku sezony, kterým bude 17. listopadu závod v Dubaji.