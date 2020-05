MAPA CELÉ TRASY ZDE

Z parkoviště na silničce pod sedlem pod Tolštejnem následuje výstup do sedla, odbočíme stoupající cestou na hrad a skálu Tolštejn s restaurací a placenou vyhlídkou s krásným pohledem na Šluknovský výběžek a Horní Lužici. Zpět do sedla, po červené k západu bukovým lesem, rozcestí U ranče, po zelené k severu, rozcestí pod sjezdovkou, po červené prudší výstup po sjezdovce a dále severním a západním úbočím Jedlové s hloubkovými výhledy na Českosaské Švýcarsko na vrchol (odbočka po asfaltové cestě, chata, restaurace, rozhledna, i bez rozhledny výhled k západu k Luži a Jizerkám a z jižní části vrcholové plošiny k jihu na Lužické hory s Klíčem), zpět stále po červené (nejprve asfaltovou cestou) do sedla pod Tolštejnem a na parkoviště. Relativně snadné, jen výstup po sjezdovce asi 200m strmější. Většina trasy lesem. Při cestě zpět si udělejte krátkou zastávku v Jiřetíně pod Jedlovou. Horské městečko v nádherné poloze na svahu Křížové hory s perfektně upraveným náměstím a obnovenými podstávkovými domy. Málo je takových na českém severu.

Jiří Rak, destinační manažer o.p.s. České Švýcarsko