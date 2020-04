Sara Hollandová: Everless

Vítejte ve světě, kde se skloubila magie, krev a čas dohromady. Kde si obohatí vykořisťováním chudých zajišťují dlouhověkost a peníze. Na pozadí toho se odehrává příběh o věčném boji mezi zlým Alchymistou a hodnou Čarodějkou. Co když to je ale naopak? To brzy zjistí Jules, která se vrátí na panství Everless, aniž by tušila, co to udělá s jejím osudem. Dva díly originální fantasy utečou jako voda a zanechají v čtenáři hluboký dojem.

John Green: Jedna želva za druhou

Úspěšného autora knih pro mládež Johna Greena netřeba představovat. V nejnovější knize představuje silný příběh o přátelství, vytrvalosti i lásce. Navíc se inspiroval vlastním životem, šestnáctiletá hrdinka Aza stejně jako on trpí obsedantně-kompulzivní poruchou. Čím víc se Aza snaží být báječnou dcerou, skvělou kamarádkou a přítelkyní, tím více se dostává do víru temných myšlenek. Podaří se jí ho překonat nebo podlehne?