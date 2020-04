Tip na deskovou hru

Malé velké zombie - hra, která zabaví

Pokud jste milovníky deskových her, jistě je vám známá série Malých velkých her. Jedním z přírůstků do této populární řady deskových her je hra s názvem Malé velké zombie. Za hrou opět stojí designér Scott Almes, který přinesl hru na trh v roce 2017. A na Vánoce roku 2018 přivedla na pulty českých obchodů společnost REXhry. O grafiku se tentokrát postaral jedinečný Miguel Coimbra. Malé velké zombie hráče přenesou do obchodu obklíčeného nemrtvými, kde musí v roli jedné z několika herních postav plnit úkoly jednoho z herních scénářů, a že to není vůbec jednoduché. Surovin je málo, času ještě méně a s každým kolem přibývají další nemrtví, takže o napětí není nouze. Naprosto fantastické je zpracování. Hra opět obsahuje figurky, které jsou připravené držet předměty a hráči z toho mají opravdu senzační zážitky. Navíc je vše posunuto o další krůček, protože ve hře je auto a motorka, na kterém mohou hrdinové jezdit. Hra je určená až pro 5 hráčů. Velkou výhodou je, že ji lze hrát i ve dvou proti hře samotné. Cena se na e-shopech pohybuje mezi 400 - 450 Kč.

Tip na filmy

Fanoušci komiksů vědí, jak zabít čas

Pokud jste fanoušky komiksové „stáje“ Marvel jistě si v době karantény umíte poradit. Pokud ne a potřebujete se zabavit, sáhněte po filmových zpracováních slavných komiksů. Zaručeně budete mít na pár dní o zábavu postaráno, a to bez nadsázky. Samostatných filmů, a to rovnou třech pokračování se totiž dočkal Blade, Thor, Kapitán Amerika, Ironman nebo Punisher (ten rovnou celého seriálu). Po dvou filmech je tu Hulk, Kick-Ass, Deadpool nebo Antman. Spidermanů je nepočítaně. Z teamovek jsou tu dvojdílní Strážci Galaxie, trojdílná Fantastická čtyřka, čtyřdílní Avengers a X-mani dostali do vínku rovnou 10 dílů (včetně Wolverina a Logana). K dispozici je teké řada sólovek Doktor Strange, Daredevil, Elektra, Black Panther, Venom nebo Kapitán Marvel. Opravdu je z čeho vybírat a o zábavu na dlouhé hodiny je postaráno, a pokud by to bylo někomu málo, tak rozsáhlou nabídku komiksových hrdinů má i Netflix. Případně můžete sáhnout k nabídce filmů komiksového vydavatelství DC nebo Dark Horse.