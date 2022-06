Sakra dobrý ročník

Tom Cruise se prohání ve stíhačkách a kosí nepřátele v novém Top Gunu jako před 36 lety v původním snímku. Janek Ledecký vydává novou desku. Axel Rose již za pár dní rozvlní mnohatisícový dav v pražských Letňanech na koncertu své domovské kapely Guns N’ Roses. Co mají tyto hvězdy společného? Všechny tři legendy svých branží jsou ročník 1962, všichni tři letos slaví šedesátku a všichni tři se nadále drží na špičce. A zdaleka nejsou sami. Ročník 1962 byl pro populární kulturu zjevně mimořádně silný ročník.

Velký cestovatelský speciál

Startujeme velký letní cestovatelský seriál. Od této soboty budete moci v průběhu celých prázdnin hledat na stránkách magazínu Víkend tipy na své letní putování. Týden co týden vám nabídneme tipy na výlety s dětmi, cestování do netradičních míst celého světa, po českých krajích a také putování za vínem. Vše přehledně a s razítkem našich nejlepších reportérů z celé České republiky.

O záhadném pomníku na hrázi rybníka Rožmberk

Projdete-li se po dva a půl kilometru dlouhé hrázi největšího českého rybníka Rožmberk na okraji jihočeské Třeboně, vlevo u bývalé výpusti objevíte pod korunami vzrostlých dubů starý památník. Kovový kříž na kamenném podstavci, ozdobeném rytinou tří do sebe propletených kaprů. Místní vědí, že „zde byl ubit pytlák pro tři kapry“. Kdy a co se vlastně stalo? To zjistíte v další procházkou českou historií s Michalem Bystrovem.