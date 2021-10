Jednotka profesionálních hasičů z Litoměřic, hasiči ze Správy železnic, policisté a zdravotníci zasahovali v pondělí 25. října odpoledne u nehody nákladního auta v Kamýcké ulici v Litoměřicích. Řidič náklaďáku tam krátce před 16. hodinou narazil do viaduktu, po kterém vede železniční trať.

„Zraněný řidič je v péči zdravotnické záchranné služby. Z důvodu poškození viaduktu je zastavená železniční doprava,“ informovali odpoledne hasiči.

Podle původních informací Českých drah měl být provoz vlaků obnoven přibližně do 18 hodin. Později Dráhy informovaly o prodloužení omezení provozu do nočních hodin, vlaky ale nakonec podle novějších informací nevyjely až do úterních ranních hodin. Cestující mohou k přepravě využít náhradní autobusovou dopravu.