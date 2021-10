Podle informací od zasahujících hasičů se při dopravní nehodě srazila dvě osobní auta. Jednoho člověka, který se při karambolu zranil, převzali do péče záchranáři. Jeden z vozů zůstal zaklíněný ve stromě, do kterého narazil. Při vyproštění pomohli hasiči.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.