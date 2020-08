„Zraněním na místě podlehl. Příčiny nehody jsou předmětem dalšího šetření,“ uvedla policejní mluvčí Šárka Poláčková. Silnice je uzavřena, objízdná trasa vede přes Ploskovice.

Svědek, který byl na místě nehody řekl, že to vypadá na čelní střet. „Narazil do kombíku, nevím jestli zrovna škodovky, ale určitě něčeho takového podobného. To prostě nemohl přežít,“ dodal.