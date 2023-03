Obrovská tragédie se stala v pátek 17. března večer u obce Polepy na Litoměřicku.

K tragické nehodě došlo v pátek u obce Polepy na Litoměřicku. | Foto: se svolením hasiči Polepy

Kolem půl devátě vyhasl život mladého řidiče, který na silnici z Vrutice do Polep téměř před značkou označující obec sjel ze silnice a narazil do řady stromů v poli. Hasiči a ani záchranáři už mladíkovi nemohli pomoci a na místě zemřel. Nehodu na místě šetřila dopravní policie a kriminální služba do pozdních nočních hodin.