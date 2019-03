„Ve 3.05 hodin jsme přijali na lince 158 oznámení o dopravní nehodě na silnici třetí třídy v obci Podsedice,“ vrátila se k události policejní mluvčí Pavla Kofrová. Došlo zde ke střetu dosud neznámého řidiče jedoucího pravděpodobně ve vozidle zn. Škoda Fabia I. řady s chodcem. 42letý muž bohužel utrpěl zranění neslučitelná se životem, kterým na místě podlehl. Příčiny a okolnosti dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření.

„Žádáme případné svědky, kteří by mohli k uvedené nehodě uvést jakékoliv informace a také řidiče, kteří mají ve svých vozidlech palubní kamery a projížděli v době od 1.30 do 3 hodin ráno po komunikaci I. třídy mezi obcemi Jenčice a Třebívlice, aby se přihlásili přímo litoměřickým policistům na čísle 974 436 445 v pracovní dny od 7 do 15 hodin, případně na linku 158,“ uvedla Kofrová.

Policie rovněž žádá o informaci, zda někdo ve svém okolí po 24. březnu nezaznamenal poškození předního nárazníku u vozidla zn. Škoda Fabia I. řady staršího typu. Podle informací místních obyvatel řidič muže srazil, poté se v obci otočil a u místa střetu posbíral rozbité věci z auta. Aniž by poskytl zraněnému první pomoc, odjel na hlavní silnici směrem na Třebívlice.